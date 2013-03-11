تیم سابر دختران در یک قدمی کسب مدال متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون شمشیربازی، در ادامه مسابقات رده های سنی نوجوانان و جوانان آسیا در تایلند، امروز دوشنبه در بخش تیمی اسلحه سابر تیم دختران کشورمان به مصاف حریفان خود رفت. بر این اساس تیم ایران در نخستین دیدار با ترکیب نجمه سازنجیان، پریماه برزگر، کیانا باقرزاده و محدثه طاهرخانی به مصاف تیم مالزی رفت و توانست با اختلاف سنگین و نتیجه 45 بر 33 این تیم را از پیش روی بردارد و به جمع 8 تیم بر تر اسیا بپیوندد.

ملی‌پوشان کشورمان در مرحله بعدی با تیم هنگ‌کنگ مواجه شدند که یک فینال زودرس به حساب می آمد. تبم دختران کشورمان با ارایه یک بازی نزدیک تنها با اختلاف 4 امتیاز (41بر 45) بازی را واگذار کرد و از کسب مدال بازماند. همچنین تیم هنگ‌‌نگ با راه‌یابی به مرحله‌نهایی موفق شد تیم چین‌تایپه را با نتیجه 45 بر 33 شکست دهد و به مقام قهرمانی دست یابد. بدین ترتیب تیم هنگ‌کنگ اول شد، چین‌تایپه در رده دوم قرار گرفت و تیم‌های ژاپن و تایلند مشترکا سوم شدند.



در رقابتهای قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان فرزاد باهر ارسباران در بخش انفرادی اسلحه سابر و تیم اپه پسران موفق به کسب مدال نقره شدند.