کارگاه توجیهی ويژه توسعه كشاورزي پايدار حبله رود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علي مومن ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری کارگاه توجیهی ويژه توسعه كشاورزي پايدار حبله رود در سمنان به خبرنگاران گفت: اين كارگاه يك روزه با حضور مدير ملي طرح حبله رود و جمعي از كارشناسان ستادي سازمان و ادارات تابعه اجرا و گزارشی از روند ایجاد و فعالیت سایت های الگویی جامع تولید در استان ارائه شد.

وی افزود: شریفی مقدم مدير طرح حبله رود در این کارگاه با توجیه سایت الگویی فوق، گزارشي با عنوان "تقویت و انسجام سازمانی برای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی ارائه کرد.

مدير هماهنگي ترويج كشاورزي سازمان جهادكشاورزي استان سمنان با اشاره به اینکه اين سايت اولين پروژه چند زمينه ای منحصر به فرد در ايران است كه به دنبال بررسي نحوه استفاده از هم افزايي توان ها در زمينه مديريت پايدار اراضي بوده، اظهار داشت: زمينه كاري آن، جلوگيري از تخريب خاک (با تاكيد بر توسعه كشاورزي پايدار)، آب (تعادل در بهره برداري از آب هاي سطحی و زير زميني در حوزه آبخيز)، تغيير اقليم (مديريت كاربردي اراضي و پيشگيري از تغيير) و حفاظت از تنوع زيستي است.

مومن بيان كرد: در راستاي پروژه مديريت يكپارچه منابع آب و خاك در حوزه آبخيز حبله رود شهرستان گرمسار و بر اساس تفاهمنامه في مابين معاون آبخيزداري سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور با مدير كل دفتر ترويج كشاورزي و به دنبال تشكيل كارگاه آموزشي فوق، مديريت ترويج نسبت به معرفي شركت هاي توانمند خدمات مشاوره اي در حوزه حبله رود اقدام کرد.

در این کارگاه مقرر شد با همكاري و هماهنگي معاونت آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری استان نسبت به نحوه عملياتی شدن برنامه و ايجاد وحدت رويه در فرايند اجرايي تصميم گيري و بر اساس آن اقدام شود.