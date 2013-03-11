افزایش ایمنی در پایتخت با حضور فعال آتش نشانان داوطلب

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبدالهی در همایش آتش نشانان داوطلب که امروز در برج میلاد برگزار شد، اظهار کرد: مشارکتی که شما آتش نشانان داوطلب به انجام می رسانید، مشارکتی فرهنگی اجتماعی است که دستاورد آن ایمنی و امداد رسانی در حوادث است.

وی با اشاره به اینکه با مشارکت آتش نشانان داوطلب موجب ارتقا سطح فرهنگ جامعه، آشنایی آحاد مردم با مسئولیت ها و وظیفه آتش نشانان، آشنایی آتش نشانان با مباحث مختلف و عکس العمل های به جا و تصمیم گیری درست آنها از طریق آموزش های مناسبی که فرا گرفتند، عنوان کرد: خوشبختانه ما امسال شاهد حضور فعال بیش از 5 هزار آتش نشان داوطلب در سازمان آتش نشانی هستیم.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران ادامه داد: حداقل رساندن خسارت های جانی و مالی شهروندان از دیگر مزایای این مشارکت اجتماعی فرهنگی آتش نشانان داوطلب بوده و علاوه بر این حضور با انگیزه این افراد دارای اثرات مثبت در شهرداری و سازمان آتش نشانی بوده که موجب کاهش هزینه های سربار شده است.

عبدالهی با بیان اینکه با اجرای آموزش های لازم ما شاهد پیشرفت اقدامات آتش نشانان داوطلب در سطح شهر هستیم، گفت: امیدواریم با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی درست شاهد کاهش آمار آتش سوزی و تلفات جانی در پایتخت باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: من وظیفه خود می دانم که در سال آینده از طریق پیگیری های لازم از شورای شهر بتوانیم این امکان را به وجود آوریم که تعدادی از آتش نشان داوطلب را در حوزه فعالیت های اجتماعی فرهنگی به کار گیریم چرا که حضور پر شور آنها در سرای محلات برای ارتقا فرهنگ ایمنی در جامعه مطلوب است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به اینکه در سرای محلات هیات امنای محلات تشکیل شده که مدیریت آن توسط خود مردم به انجام می رسد و مطلوب است یکی از اعضاء هیات امنا آتش نشان داوطلب باشد تا مباحث مد نظر را در سطح محلات پیگیری کند، افزود: موضوع آموزش در سرای محلات به طور گسترده باید دیده شود تا بحث ایمنی در سطوح مختلف شهر نیز تنیده شود.