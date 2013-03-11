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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۴۳

استفاده رایگان بیماران هموفیلی از استخرهای شنا در دستور کار قرار گیرد

استفاده رایگان بیماران هموفیلی از استخرهای شنا در دستور کار قرار گیرد

بیرجند – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی خواستار فراهم شدن امکان استفاده رایگان بیماران هموفیلی استان از استخرهای شنا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد گلستانی فرد ظهر دوشنبه در کارگروه بیماری های خاص استان، با انتقاد از کمبود مجموعه های ورزشی برای بهره مندی بیماران خاص در استان، اظهارداشت: ورزش شنا برای بیماران هموفیلی یک نیاز بوده و باید در سطح استان بسترسازی شود.

وی از اداره کل ورزش و جوانان استان خواست: تدابیر لازم برای بهره مندی رایگان این بیماران از استخرهای شنای در استان اتخاذ شود.

گلستانی فرد با تاکید بر حمایت از بیماران خاص در استان، عنوان کرد: مشکلات پیش روی این قشر از جامعه از جمله مسکن و اشتغال نیز باید مورد اهتمام ویژه مسئولان قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه مباحث درمانی و تحت درمان بودن این بیماران نیز از دیگر ضرورت های این بیماران است، افزود: تامین داروی مورد نیاز این بیماران نیز در استان با جدیت پیگیری می شود.

گلستانی فرد با اشاره به تحریم ها و مشکلات بوجود آمده از سوی دشمنان نظام، تصریح کرد: در این راستا دشمن نمی خواهد ایران تولید کننده دارو به ویژه داروهای خاص باشد و به دنبال وابستگی ایران از این طریق است.

وی با تاکید بر اینکه داروهای تولیدی داخلی باید مورد حمایت قرار گیرند، افزود: مسئولان و دستگاه های مربوطه باید نسبت به خنثی کردن این هدف شوم دشمنان برنامه ریزی کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: علیرغم وجود تحریم ها و مشکلات دارویی خوشبختانه مشکل خاصی در تامین دارو گزارش نشده است.

کد مطلب 2016597

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