به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان ظهر دوشنبه در جلسه پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه با اشاره به تصویب نخستین بودجه عملیاتی کشور با مبلغ 9هزار و 500 میلیارد تومان برای مشهد در باره بودجه عملياتي شهرداري گفت: با تحقق بودجه عملیاتی شهرداری در سال آینده شاهد تحولات زیادی در شهر خواهیم بود.

بودجه عملياتي سند برجسته شهرداري مشهد

پژمان افزود: در بودجه عملیاتی شهرداری 614 فعالیت پیش‌بینی شده است که حجم، محل، بودجه اختصاصی آن کاملا مشخص است که سند برجسته شهرداری محسوب می‌شود.

وي افزود: شهرداری موفق شده که 20 میلیارد تومان از دولت به عنوان کمک سود اوراق مشارکت منتشر شده پروژه بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی از دولت دریافت کند.

به درآمدهای شهرداری اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه شهرداری تا تیر سال جاری برای اجرا و هزینه‌کرد در پروژه‌های شهری زمان دارد، اما با این تاکنون موفق به تحقق 90 درصد درآمدهایش شده است.

وی همچنین به سلامت شهرداری اشاره کرد و گفت: شهرداری در حال تقویت انضباط کاری است که با شفاف کردن بسیاری از امور راه را برای انحرافات ببندد، اين در در حالي است كه هیچ دستگاهی نمی‌تواند ادعا کند که بدون آسیب است، مجموعه ما هم ممکن است دچار آسیب شود.

عمده درآمدهای شهرداری از محل صدور پروانه و پایان کار

پژمان با بیان اینکه پرداخت عوارض از سوی مردم افزایش یافته است، اظهار کرد: عمده درآمدهای شهرداری از محل صدور پروانه و پایان کار است که این وابستگی شهرداری خوب نیست.

وي همچنین در خصوص نهضت آسفالت در مشهد، اظهار کرد: شهرداری امسال در اقدامی منحصر به فرد 80 میلیارد تومان برای آسفالت مشهد هزینه کرده است که بیشتر این مبلغ در نقاط کم‌برخوردار بوده است.

پژمان همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص ساماندهی ورودی شهرها، گفت: اولین صحنه‌ای که در تردد مردم از یک شهر به شهر دیگر وجود دارد ورودی هر شهر است، كه در گذشته خیلی مراقبت نشده و ساخت و سازها، نماها جدی گرفته نشده است که باید ساماندهی شوند.

وی همچنین در خصوص ارزش افزوده املاک و مبالغی که در این زمینه شهرداری از مردم اخذ می‌کند، توضیح داد: مکررا بیان می‌کنیم که برای اداره شهر که صاحبان آن مردم هستند باید تامین هزینه‌ها از سوی مردم صورت گیرد و هرکسی سهم خود را بپردازد که عوارض وصول شده از مردم هم در حد رفت و روب شهر نیست از همین رو باید از روش‌های دیگر درآمد کسب کرد.

توجه به اقتصاد زمین در طرح جامع مشهد

شهردار مشهد ادامه داد: در طرح جامع مشهد اقتصاد زمین به عنوان یکی از نکات مهم قرار داده شده و از آن جایی که کاربری به زمین تعلق می‌گیرد و ارزش افزوده برای آن به وجود می‌آورد، موجب می‌شود یک انتفاع بزرگ نصیب مالکان شود، این اقدام از سوی ما صورت می‌گیرد پس باید برای اداره شهر و مدیریت شهری مبلغی از این ارزش افزوده اختصاص یابد.

پژمان بيان كرد: شهرداری با این اقدام خود به تورم دامن نمی‌زند چراکه یک سال است هزینه‌هایش را افزایش نداده اما در کنار آن تغییرات جدی در قیمت‌ها صورت گرفته که نشان می‌دهد قیمت‌ها متاثر از تصمیم شهرداری نیست.

به گفته وی در طرح جامع مشهد پیش‌بینی شده است که تمامی اراضی شهر دارای کاربری مسکونی با تراکم کم باشد که این مبنا برای حق عمومی است و اگر کسانی تراکم ممتاز تری به زمین‌شان تعلق گیرد باید یک درصدی به شهرداری بدهد از همین رو این نهاد به صورت پلکانی تقاضا و درآمدها را تغییر می‌دهد و کاملا منصفانه و منطقی است.

اختصاص 20 میلیارد تومان به بافت فرسوده اطراف حرم

شهردار مشهد در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگار در خصوص کمک‌های دولتی به بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی، بیان کرد: در طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی از آن جایی که کارکرد ملی و بین‌المللی دارد باید هرکس به هر میزان که توانایی دارد کمک کند.

پژمان با بیان اینکه در نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی توقع از دولت کمک‌رسانی است، خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته مصوبات زیادی با موضوع بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی گذرانده شده که متاسفانه عملیاتی نشده است.

وی ادامه داد: یکی از مصوبات اخیر دولت در خصوص این بافت با همکاری معاونت راهبردی پیگیری شده است که اولین گام در این خصوص برداشته شده و برای 700 میلیارد تومان اوراق مشارکتی که برای این منظور منتشر شده است که سود 20 درصدی را شامل می‌شود دولت قبول کرده که بخشی از این سود را بپردازد.

شهردار مشهد افزود: شهرداری موفق شده است که 20 میلیارد تومان از دولت به عنوان کمک سود اوراق مشارکت منتشر شده پروژه بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی از دولت دریافت کند که جای قدردانی دارد.

فرهنگ رضوی امری محوری در طراحی المان‌ها

وی از نصب المان‌های نوروزی از 25 اسفند خبر داد و افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته نیمی از المان‌های نوروز دائمی خواهند بود و برای صرفه‌جویی نیم دیگر دوسالانه در سطح شهر نصب خواهند شد.

به گفته پژمان از آن جایی که در 5 فروردین شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) است از همین رو شهرداری نه تنها طرح‌های نوروزی خود را مطابق با این عنوان و مادر برگزیده است بلکه به مدت سه روز که یک روز قبل از روز شهادت خواهد بود شهر متناسب با این ایام آماده خواهد شد.

وی تاکید کرد: هر سال برای المان‌ها چند موضوع هدف‌گذاری می‌شود که در این زمینه نیز فراخوان‌هایی نیز صورت می‌گیرد که در این بین موضوعی که شهرداری روی آن جدی بوده و اهمیت خاصی برای آن دارد مسئله فرهنگ رضوی به عنوان امری محوری در طراحی المان‌ها است.

شهردار مشهد افزود: در نوروز از حمل و نقل گرفته تا در حوزه‌های دیگر خدمات افزایش خواهد یافت.

ساماندهی زائران در کمپ‌های شهرداری

پژمان همچنین به ساماندهی زائران در کمپ‌های شهرداری اشاره کرد و گفت: در سال 91 نزدیک به نیم میلیون نفر در کمپ‌های شهرداری اسکان داده شده‌اند.

وی در خصوص خدماتی که به زائران در نوروز ارائه می‌شود، گفت: افزایش ساعت و تعداد خدمات حوزه حمل و نقل، استقرار کیوسک‌های اطلاع‌رسانی، توزیع بروشورهای اطلاع‌رسانی، آراسته کردن شهر، آماده‌سازی کمپ‌ها و ... از خدماتی است شهرداری برای فراهم کردن رفاه و یک زیارت خوب به میهمانان این شهر ارائه می‌کند.

اجرای بیش از 1500 پروژه عمراني در مشهد

پژمان تصریح کرد: در طی سال جاری بسیاری از پروژه‌های از قبل برنامه‌ریزی شده شهرداری عملیاتی شده و در اختیار مردم قرار داده شده و تعدادی از آن‌ها نیز در چند روز آینده و در ابتدای سال 92 تحویل شهروندان خواهد شد.

به گفته وی در سال جاری شهرداری موفق شده است بالغ بر 1500 پروژه شهری را اجرا کند.

شهردار مشهد به چند پروژه بزرگ شهری در مشهد که در سال جاری ساخت آن‌ها آغاز شده است اشاره کرد و افزود: یکی از پروژه‌های بزرگ که بر حوزه حمل و نقل تاثیر بسزایی دارد آغاز احداث کمربند جنوبی مشهد به طول 27 کیلومتر با 18 تقاطع غیر همسطح می‌باشد.

پژمان ادامه داد: این پروژه به سرعت در حال انجام است و جای امیدواری است که بخشی از آن در سال آینده در اختیار مردم قرار گیرد و ادامه کار به سال 93 موکول شود.

پژمان همچنين از احداث پارك مينياتوري در الهيه مشهد خبر داد و بيان كرد: پارک مینیاتوری مشهد در الهیه در حال آماده شدن است که قرار است در این پارک المان‌های شناخته شده از سطح جهان در مقیاس کوچک ساخته و نصب شود که این اقدام را در نیمه سال آینده آغاز خواهیم کرد.

خرید واگن برای خط 2 قطارشهری مشهد

وی خرید واگن برای خط 2 قطارشهری را از دیگر اقدامات بزرگ سال جاری شهرداری خواند و بيان کرد: امسال موفق شدیم 132 میلیون یورو برای خرید واگن های خط 2 قطارشهری از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کنیم که امیدواریم نهایی شود و احداث این خط با سرعت زیادی پیش رود.

به گفته پژمان شهرداری در سال جاری با برنامه‌ریزی‌ نه تنها خط یک را فعال نگه داشته است بلکه موفق به راه‌اندازی خط 2 قطارشهری نیز شده است.

وی بيان کرد: پروژه‌های زیادی در مشهد اجرایی شده است که احداث 28 سالن ورزشی در فضای بسته، 170 زمین ورزشی روباز، راه‌اندازی 43 بازار ارزاق عمومی و تره بار، آغاز عملیات احداث کمربند جنوبی، خط دو قطارشهری و ... از جمله این این موارد است.