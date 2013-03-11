تاکید کمیسیون فرهنگی اجتماعی استان قم بر لزوم برخورد با متکدیان

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی استان قم ظهر روز دوشنبه در حالی برگزار شد که اعضای این کمیسیون بر لزوم برخورد قضایی با متکدیان به خصوص درایام نوروز تاکید کردند.

در این جلسه مشاور امور روحانیون استاندار قم و عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی این استان اظهار داشت: برخورد با متکدیان از مسائل اصلی این کمیسیون است، این معضل اجتماعی درایام عید و تعطیلات و همزمان با افزایش مسافران و زائران استان بیشتر نیز می شود.

عبدالله هاشمی ادامه داد: جمع آوری متکدیان و برخورد قضایی با گروهی از این افراد که مسائل خاصی نیز دارند از جمله مهمترین برنامه های جاری ما است.

سرپرست ستاد پیشگیری از تخلفات شهری قم با بیان اینکه مسئله برخورد با متکدیان باید به صورت ویژه مورد نظر قرار گیرد، گفت: گشت های ما طی هفته گذشته تنها در یک شب تعداد 62 متکدی را از معابر اطراف حرم جمع آوری کردند.

علیرضا عسگری ادامه داد: ما در شهرداری مشکلی در زمینه جمع آوری این افراد از سطوح شهری نداریم اما مسئله مهمی که وجود دارد موضوع ساماندهی این افراد پس از جمع آوری است.

وی تاکید کرد: ما این 62 دونفر را به سختی ساماندهی کردیم و تا ساعت 5 صبح به دنبال نهادی بودیم تا جایی برای اسکان آن ها داشته باشد، این درحالی است که اداره بهزیستی نیز دچار محدودیت های مکانی است.

عسگری افزود: مسئله مهم این است که دادگستری و قوه قضاییه در طرح های جمع آوری متکدیان وارد نمی شوند و برخورد قضایی نمی کنند، همین امر موجب می شود تا متکدیان جمع آوری شده خیلی زودتر از کارمندان ما از محلی که جمع شدند خارج شوند و به همان روند سابق خود برگردند.

وی با بیان اینکه اگر قوه قضاییه وارد این موضوع شود این حلقه کامل می شود، گفت: همچنین اگر مشکلات نهادهایی مانند بهزیستی نیز رفع شود این نهادها می توانند به صورت بهتری ساماندهی را انجام دهند.

در ادامه این جلسه، معاون امور اجتماعی بهزیستی ضمن اشاره به تعاملات متعدد این اداره با نهادهای مرتبط در زمینه ساماندهی متکدیان، گفت: افراد متکدی که جمع آوری می شوند بدون دستور قضایی نمی توانند وارد مراکز ساماندهی بهزیستی شوند و خدای نکرده اگر برای هریک از افرادی که بدون دستور قضایی وارد شدند واقعه ای رخ دهد مشکلات زیادی پیش می‌آید.

