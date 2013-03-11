تبعیت از ولایت فقیه رمز موفقیت و اقتدار پلیس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر حسینی ظهر دوشنبه در جلسه تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید فرماندهی انتظامی نیشابور در حسینیه سیدالشهدا(ع)، اظهاركرد: خدمت به مردم ولایت‌مدار و میهن اسلامی لوح افتخار زرین و پشتوانه گران‌سنگی است که خدمتگزاران نظام مقدس اسلامی به آن مفتخر هستند.

وی با اشاره به تبلیغات و توطئه‌های شوم علیه ملت ایران در زمینه‌های مختلف، بیان داشت: امروز در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری و تبعیت مردم از ولایت فقیه نه تنها تمام نقشه‌های دشمنان خنثی بلکه روز به ‌روز بر عزت و سربلندی مردم و نظام مقدس اسلامی افزوده شده است.

حسینی از زحمات چهار ساله حجت‌الاسلام قربان‌علی رحیم‌آبادی رئیس سابق عقیدتی سیاسی شهرستان تقدیر و حجت‌الاسلام هادی ایمانی‌نژاد را به‌عنوان رئیس جدید عقیدتی‌ سیاسی شهرستان معرفی کرد.

همچنین رئیس سابق عقیدتی‌ سیاسی انتظامی نیشابور گفت: دشمن به‌دنبال گرفتن باورهای اعتقادی مردم و رواج ابامه‌گری در جامعه است.

حجت‌الاسلام قربان‌علی رحیم‌آبادی افزود: پرسنل انتظامی عاشق دین، مطیع ولایت و به دور از دسته‌جات سیاسی هستند و به همین دلیل خود را برای خدمت به نظام اسلامی و مردم شریف به آب و آتش می‌زنند.

وی اظهار داشت: چیزی که نیرو را برای کار نگه داشته، دلبستگی به نظام اسلامی است و به‌خاطر همین جریان‌های فتنه و انحرافی، تاثیری در انگیزه‌های نیرو ندارد.

فرمانده انتظامی نیشابور نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده، افزود: بزرگترین ثمره انقلاب ولایت فقیه و عزت مسلمانان است و همه باید قدردان این نعمت باشیم.

سرهنگ محمد‌حسن امیری در این مراسم از زحمات 30 ساله سرهنگ جواد انجمن رئیس پلیس آگاهی که به افتخار بازنشستگی نائل آمده بود تقدیر کرد و سرهنگ دوم سیدعلی‌اصغر حسینی‌مجد به‌عنوان رئیس پلیس جدید آگاهی منصوب شد.