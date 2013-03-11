به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری که عصر امروز 21 اسفندماه به مناسبت آغاز پروژه سینمایی "لاله" با حضور پروانه پرتو تهیه‌کننده، شفیع آقامحمدیان مجری طرح و ایرج رامین‌فر طراح صحنه "لاله" برگزار شد درباره حمایت‌های مستقیم رئیس‌جمهور از این پروژه سینمایی گفت: پاسخی برای شایعات وجود ندارد اما به اعتقاد من آنچه اهمیت دارد تحقیق ژورنالیست‌ها درباره شایعاتی است که در حوزه کارشان مطرح می‌شود. در واقع اگر این وظیفه به درستی انجام نشود در حرفه خود دچار لغزش شده‌اند.

وی افزود: خیلی از بزرگان و اهالی فن سینما از آغاز این پروژه به ما کمک کردند اما باید متذکر شوم که اصل قضیه در تولید فیلم سینمایی "لاله" به گونه‌ای دیگر است.

کارگردان فیلم سینمایی "لاله" در ادامه افزود: آغاز تولید این فیلم به سال 2007 یعنی 6 سال پیش برمی‌گردد و آن سال من برای فیلمبرداری برخی از پلان‌های خیابانی این فیلم سینمایی به ایران آمدم و بعد متوجه شدم که برای گرفتن همین پلان‌های کوتاه خیابانی باید از وزارت ارشاد مجوز داشته باشم.

نیک‌نژاد تاکید کرد: وقتی به وزارت ارشاد مراجعه کردم از من کل فیلمنامه را خواستند و من هم کل فیلمنامه را برای دوستان در وزارت ارشاد وقت فرستادم. مسئولان این وزارتخانه از فیلمنامه اولیه فیلم سینمایی "لاله" خوششان آمد و بعد مرا به فارابی معرفی کردند.

این کارگردان افزود: اما در آن دوران با تغییر مدیریتی در وزارت ارشاد مواجه شدم اما خوشبختانه با مساعد شدن شرایط، روند تولید این فیلم هم پیش رفت.

وی در پایان این بخش از صحبت‌های خود گفت: با این توضیحات هر نوع حمایت مستقیم رئیس‌جمهور و مشایی از این پروژه سینمایی و همچنین حمایت مالی 6 میلیارد تومانی مشایی از این پروژه را تکذیب می‌کنم.