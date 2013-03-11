17 هزار عدد انواع مواد محترقه در صومعه سرا کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار احمد عسكري عصر دوشنبه در مصاحبه با خبرنگاران گفت: با توجه به نزديك شدن به چهارشنبه آخر سال دومين مرحله از طرح مبارزه با توزيع كنندگان مواد محترقه و منفجره در اين شهرستان به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی اظهارداشت: ماموران پليس امنيت عمومي اين شهرستان در بازديد از واحدهاي صنفي 17 هزار عدد انواع مواد محترقه را كشف و ضبط كردند.

فرمانده انتظامي صومعه سرا با بيان اينكه سه متهم در اين زمینه دستگير و به مراجع قضایي معرفي شد، گفت: تلاش پليس براي دستگيري توزيع كنندگان مواد محترقه در اين شهرستان ادامه دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برای وجود انضباط اجتماعی و امنیت در جامعه شرایط متعددی لازم است، افزود: نیروی انتظامی یکی از نهاد های پیشرو در حفظ امنیت است.

عسکری تصریح کرد: پلیس با مدیریت دانش عوامل و مولفه های آسیب زای اجتماعی را یافته و با فرهنگ سازی و اقدامات اساسی این آسیب ها به تدریج کاهش می یابد.

وی همچنین سرمایه اجتماعی مردمی را عنصری پویا و فعال دانست و گفت: نظام و سیستم اجتماعی با هر تحریکی ممکن است دچار نقص و انحراف در اعتماد٬ انسجام و مشارکت اجتماعی شود.

فرمانده نیروی انتظامی صومعه سرا یادآورشد: این عوامل به تدریج باعث مهاجرت٬ افسردگی٬ اعتیاد٬ نارضایتی عمومی٬ اغتشاش و فروپاشی در جامعه را به همراه خواهد داشت.