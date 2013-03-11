ساخت سيستم بازيابي حرارتي از دودكش لوازم گازسوز/ کاهش 20 درصدی مصرف گاز

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد فوايدي از مخترعين و پژوهشگران مستقر در مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه شهركرد، موفق به طراحي و ساخت سيستم بازيابي حرارتي از دودكش لوازم گازسوز شد.

اين سيستم پس از تاثير توسط شركت گاز استان چهارمحال و بختياري بر روي هيترگاز ايستگاه تقليل فشار( CGS ) فرخ شهر در اين استان نصب و با موفقيت مورد بهره برداري قرار گرفت.

اين سيستم علاوه بركاهش آلايندگي هاي زيست محيطي موجب كاهش 24 درصدي مصرف گاز مي شود. سيستم قابل نصب بر روي دودكش تمامي وسايل گازسوز مي باشد.

طرح سيستم بازياب حرارتي از دودكش لوازم گازسوز از واحد فناور بازده گستر كريت پس از پذيرفته شدن در مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه شهركرد مراحل پيش رشد و رشد خود را طي نموده و هم اكنون به مرحله‌ي تجاري سازي رسيده است.