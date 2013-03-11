  1. دانشگاه و فناوری
۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۵۴

ساخت سيستم بازيابي حرارتي از دودكش لوازم گازسوز/ کاهش 20 درصدی مصرف گاز

ساخت سيستم بازيابي حرارتي از دودكش لوازم گازسوز/ کاهش 20 درصدی مصرف گاز

سيستم بازيابي حرارتي از دودكش لوازم گاز سوز در مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه شهركرد طراحي و ساخته و با موفقيت نصب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد فوايدي از مخترعين و پژوهشگران مستقر در مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه شهركرد، موفق به طراحي و ساخت سيستم بازيابي حرارتي از دودكش لوازم گازسوز شد.

اين سيستم پس از تاثير توسط شركت گاز استان چهارمحال و بختياري بر روي هيترگاز ايستگاه تقليل فشار( CGS ) فرخ شهر در اين استان نصب و با موفقيت مورد بهره برداري قرار گرفت.

اين سيستم علاوه بركاهش آلايندگي هاي زيست محيطي موجب كاهش 24 درصدي مصرف گاز مي شود. سيستم قابل نصب بر روي دودكش تمامي وسايل گازسوز مي باشد.

طرح سيستم بازياب حرارتي از دودكش لوازم گازسوز از واحد فناور بازده گستر كريت پس از پذيرفته شدن در مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه شهركرد مراحل پيش رشد و رشد خود را طي نموده و هم اكنون به مرحله‌ي تجاري سازي رسيده است.

کد مطلب 2016608

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها