شمشیربازی اردبیل نیازمند تربیت مربیان و داوران جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی صباغی بعد از ظهر دوشنبه در پایان دوره توجیهی مربیگری و داوری شمیربازی در اردبیل اضافه کرد: تربیت مربیان و داوران جوان به خصوص در شهرستانهای فعال استان از مهمترین اهداف آموزشی هیئت شمشربازی است.

وی ادامه داد: برابر برنامه های آموزشی هیئت استان قرار است در ماههای فروردین و اردیبهشت سال آینده نیز این دوره توجیهی به صورت تخصصی در اسلحه های اپه و سابر هم برگزار شود.

سرپرست هیئت شمشیربازی استان بیاندداشت: ضمن اینکه برگزاری کلاسهای مستقل توجیهی داوری شمشیربازی هم در اولویت برنامه های این کمیته برای سال آینده قرار دارد.

وی افزود: مهمترین مشکل روز شمشیربازی استان در کنار مسائل مالی، قطع ارتباط مربیان و داوران آموزش دیده و با تجربه به جهت مشغله کاری و شخصی است که عملا دست هیئت استان را در بسیاری موارد می بندد.

صباغی تصریح کرد: هدف عمده ما در قالب بحث های آموزشی هیئت، پوست اندازی هیئت و تزریق مربیان و داوران جوان و با انگیزه به بدنه شمشیربازی استان و ارتقا توان فنی و تجربی آنهاست که در پروسه دو محقق خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری کلاس مربیگری و داوری شمشیربازی در اردبیل متذکر شد: این دوره یک روزه در اسلحه فلوره توسط کمیته آموزش هیئت شمشیربازی استان در محل سالن آکادمی شمشیربازی استان با شرکت شمشیربازانی از شهرستانهای اردبیل، نیر و گرمی برگزار شد.

صبغی عنوان کرد: در این کلاس که در قالب سه کلاس مبانی و اصول مربیگری ورزشی، اصول و مبانی مربیگری اسلحه فلوره و قوانین و مقررات داوری اسلحه فلوره برگزار شد، آخرین متد و روشهای مربیگری و داوری تخصصی فلوره در سطح این کلاس تدریس شد.