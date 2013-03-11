پروژه خط لوله صلح یک دستاورد تاریخی است

به گزارش خبرگزاری مهر، "آصف علی زرداری"، رئیس جمهوری پاکستان درباره پروژه خط لوله گازی ایران- پاکستان موسوم به خط لوله صلح که امروز اجرای آن در منطقه مرزی ایران و پاکستان رسما آغاز شد به روزنامه "تاگس اشپیگل" گفت: پروژه خط لوله گاز ایران به پاکستان موسوم به خط لوله صلح، یک دستاورد تاریخی است تا نیازهای انرژی پاکستان را برطرف کند و یک مرحله مهم و نقطه عطفی در مناسبات بین دو کشور است به منظور حمایت از تجارت منطقه ای و همچنین صلح و امنیت در سراسر منطقه.



وی همچنین در پاسخ به مسئله بی توجهی پاکستان به هشدارهای آمریکا درباره صدور قطعنامه علیه اسلام آباد در صورت تن دادن به این پروژه گفت: ما امیدواریم که این پروژه(از طرف آمریکا) به عنوان تامین یک نیاز اقتصادی ما دیده شود و نه چیز دیگری.



وی افزود: پاکستان از یک بحران عمیق انرژی که روزانه به قطعی های برق طولانی مدت در کشور منجر شده و تمام اقتصاد ما را فلج کرده است رنج می برد. وی با ابراز خرسندی از توافق درباره چنین پروژه ای آن را یک تصمیم گیری از طرف دو دولت مستقل اعلام کرد.



این نشریه نوشت ایران و پاکستان در ماه مه 2009 یک بیانیه بین دولتی را برای صادرات گاز ایران به پاکستان امضا کردند. پس از آن شرکت سیستم‌های گازی دولتی پاکستان و شرکت ملی نفت ایران در پنجم ژوئن 2009 توافقنامه خرید و فروش گاز و ساخت خط لوله انتقال را با اعتبار 7.6 میلیارد دلاری به امضا رساندند.



پس از امضای این توافقنامه بررسی جامعی از سوی پاکستان برای ارزیابی جنبه‌های اقتصادی واردات گاز ایران برای تولید برق صورت گرفت. این بررسی نشان داد که گاز طبیعی وارداتی از ایران حتی با قیمتهای اصلاح شده همچنان ارزانترین و مناسبترین سوخت برای تولید برق است.