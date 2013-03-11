به گزارش خبرگزاری مهر، آيت الله العظمي عبد الله جوادي آملي قبل از ظهر دوشنبه در پیامی تصویری به نخستین همایش علمای بلاد "پاسداشت خدمات و مجاهدت های تبلیغی حجت الاسلام حاج شیخ جواد باقری بنابی"، گفت: وجود مبارک ولی عصر(عج) لقب پر افتخاری به نام «بقیه الله» دارند، این لقب در ابتدا مخصوص انبیای الهی و معصومان است و بالعرض بهره مبلغان و نائبان و کسانی است که در راه احیای معارف اسلامی تلاش می‌کنند.

وي با اشاره به اینکه خداوند از عالمان دین به «أولوا بقِیّة» یاد می‌کند، اظهار داشت: این مضمون به کار رفته درباره عالمان است، گاهی سخن از «أولِی الأَبْصار»، «أولوالأَلْباب» است و گاه نیز سخن از «أولوا بقِیّة» به معنای والیان و صاحبان بقا و بقیه الله است.

استاد برجسته حوزه افزود: اگر کسی بخواهد بماند، هیچ راهی ندارد مگر این‌که صبغه الهی داشته باشد، هر کسی که صبغه مادی داشته باشد، محکوم به فنا و زوال است و هر چه صبغه الهی دارد، مشمول دوام و بقا است؛ اگرشخصی یا نامی یا موضوعی بخواهد بماند و بقیه الله شود و از زوال مصون بماند باید صبغه الهی به خود بگیرد.

آيت الله جوادي با اظهار حق‌شناسی نسبت به فضلا و علمای تبریز، افزود: برگزاری چنین همایش‌هایی احیای آثار الهی است، زیرا آقا شیخ جواد بنابی از «أولوا بقِیّة» محسوب می‌شود و خاندان ایشان مشمول عنایت ولی‌عصر(عج) خواهد بود.

مفسر برجسته قرآن کریم در ادامه اظهار داشت: در قرآن کریم خدای سبحان ما را از ترازوی قیامت باخبر کرد و فرمود میزانی هست و در میزان سه رکن اصل میزان، وزن و موزون معتبر است، وزن ترازو برابر سوره اعراف حق و حقیقت است: «والْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ» حق در آن روز وزن محسوب می‌شود، اشیا و عقاید معارف و رفتار و کردار و نوشتار و سنت و سیرت را با حق و حقیقت می‌سنجند، اگر وزن حق است موزون نیز باید معادل حقیقت باشد.

وي با اشاره به ارزش مداد علما، ابراز داشت: اگر مرکب عالمان را با خون شهیدان بسنجند، مرکب وزین‌تر است، این خاندان بزرگوار بنابی مبلغ سخنان اهل‌بیت(ع) هستند و با جوهر و مداد عالمان دین را ترویج می‌کنند و با دادن شهید به این نظام والای الهی خدمت کرده‌اند.

آيت الله جوادي آملي با قدردانی از برگزارکنندگان همایش تجلیل از خدمات حجت‌الاسلام والمسلمین بنابی، اظهار داشت: خدای سبحان، تبریز را معدن عالمان دینی و فقهی و بارگاه علمی شخصیت‌های والا قرارداده و می‌دهد و امیدواریم این فیض همچنان مستدام باشد.