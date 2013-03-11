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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۰۵

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تجلیل آیت‌الله جوادی آملی از خاندان بنابی

تجلیل آیت‌الله جوادی آملی از خاندان بنابی

قم - خبرگزاري مهر: يكي از مراجع تقليد شيعيان گفت: خاندان بزرگوار بنابی، مبلغ سخنان اهل‌بیت(ع) هستند و دین را ترویج می‌کنند و با دادن شهید، به این نظام والای الهی خدمت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آيت الله العظمي عبد الله جوادي آملي قبل از ظهر دوشنبه در پیامی تصویری به نخستین همایش علمای بلاد "پاسداشت خدمات و مجاهدت های تبلیغی حجت الاسلام حاج شیخ جواد باقری بنابی"، گفت: وجود مبارک ولی عصر(عج) لقب پر افتخاری به نام «بقیه الله» دارند، این لقب در ابتدا مخصوص انبیای الهی و معصومان است و بالعرض بهره مبلغان و نائبان و کسانی است که در راه احیای معارف اسلامی تلاش می‌کنند.

وي با اشاره به اینکه خداوند از عالمان دین به «أولوا بقِیّة» یاد می‌کند، اظهار داشت: این مضمون به کار رفته درباره عالمان است، گاهی سخن از «أولِی الأَبْصار»، «أولوالأَلْباب» است و گاه نیز سخن از  «أولوا بقِیّة» به معنای والیان و صاحبان بقا و بقیه الله است.

استاد برجسته حوزه افزود: اگر کسی بخواهد بماند، هیچ راهی ندارد مگر این‌که صبغه الهی داشته باشد، هر کسی که صبغه مادی داشته باشد، محکوم به فنا و زوال است و هر چه صبغه الهی دارد، مشمول دوام و بقا است؛ اگرشخصی یا نامی یا موضوعی بخواهد بماند و بقیه الله شود و از زوال مصون بماند باید صبغه الهی به خود بگیرد.

آيت الله جوادي با اظهار حق‌شناسی نسبت به فضلا و علمای تبریز، افزود: برگزاری چنین همایش‌هایی احیای آثار الهی است، زیرا  آقا شیخ جواد بنابی از «أولوا بقِیّة» محسوب می‌شود و خاندان ایشان مشمول عنایت ولی‌عصر(عج) خواهد بود.

مفسر برجسته قرآن کریم در ادامه اظهار داشت: در قرآن کریم خدای سبحان ما را از ترازوی قیامت باخبر کرد و فرمود میزانی هست و در میزان سه رکن اصل میزان، وزن و موزون معتبر است، وزن ترازو برابر سوره اعراف حق و حقیقت است: «والْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ» حق در آن روز وزن محسوب می‌شود، اشیا و عقاید معارف و رفتار و کردار و نوشتار و سنت و سیرت را با حق و حقیقت می‌سنجند، اگر وزن حق است موزون نیز باید معادل حقیقت باشد.

وي با اشاره به ارزش مداد علما، ابراز داشت: اگر مرکب عالمان را با خون شهیدان بسنجند، مرکب وزین‌تر است، این خاندان بزرگوار بنابی مبلغ سخنان اهل‌بیت(ع) هستند و با جوهر و مداد عالمان دین را ترویج می‌کنند و با دادن شهید به این نظام والای الهی خدمت کرده‌اند.

آيت الله جوادي آملي با قدردانی از برگزارکنندگان همایش تجلیل از خدمات حجت‌الاسلام والمسلمین بنابی، اظهار داشت: خدای سبحان، تبریز را معدن عالمان دینی و فقهی و بارگاه علمی شخصیت‌های والا قرارداده و می‌دهد و امیدواریم این فیض همچنان مستدام باشد.

 

کد مطلب 2016612

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