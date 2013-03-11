مأموریت ستاد تسهیلات سفر فیروزکوه به ایام نوروز 92 محدود نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد تسهیلات سفر شهرستان فیروزکوه ویژه نوروز 92 ظهر دوشنبه با حضور ابوالقاسم مهری فرماندار فیروزکوه، معاونان فرماندار، یعقوب ایمانی رئیس آموزش و پرورش فیروزکوه و دیگر مسئولان شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

ابوالقاسم مهری در این نشست گفت: به منظور ارزیابی عملکرد اعضای ستاد و متولیان امر در شهرستان فیروزکوه کمیته ای مرکب از بازرسیها و حراست تمام دستگاه ها، نماینده اداره کل بازرسی استان تهران و اداره اطلاعات شهرستان تشکیل می شود که یاری رسان اعضای ستاد در عمل به وظایف و مأموریتها و شناسایی نقاط ضعف و قوت است.

عملکرد مطلوب دستگاه های عضو ستاد تسهیلات سفر فیروزکوه

وی افزود: عملکرد دستگاه های عضو ستاد تسهیلات سفر شهرستان فیروزکوه ویژه نوروز 92 بسیار خوب بوده است و باید در ادامه نیز به نحو مطلوب کارها را اجرا کرد و سرویس دهی مناسبی به مسافران، رانندگان و زائران عبوری از شهرستان فیروزکوه داشته باشیم.

فرماندار فیروزکوه تصریح کرد: مأموریت این ستاد به ایام نوروز 92 منحصر و محدود نمی شود و پس از آن نیز با برنامه های متنوع فصل بهار، اوقات فراغت و سایر مناسبتها ادامه خواهد یافت و امروز نگاه آحاد جامعه هدف شهرستان به سمت این ستاد و نیروهای انسانی فعال در این عرصه، باید رسالت اجرایی و مسئولیت خدماتی خود را به نحو احسن انجام دهند.

وی با تقدیر از عملکرد تحسین برانگیز اداره صنعت، معدن و تجارت فیروزکوه در عرضه مایحتاج مصرفی شب عید مردم در نمایشگاه بهاره گفت: امید است عرضه کالاهای مورد نیاز مردم تا پایان سال نیز در فروشگاه های تنظیم بازاری شهرستان با همان کیفیت و نظم ادامه یابد.

آمادگی سه مدرسه فیروزکوه برای استقبال از میهمانان فرهنگی

رئیس آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه نیز در این نشست از آمادگی سه مدرسه امیریه، امام علی(ع) و شهید بهشتی شهرستان برای استقبال و پذیرایی از میهمانان فرهنگی خبر داد و گفت: طرح اسکان نوروزی به منظور ارائه خدمات رفاهی مطلوب عملیاتی خواهد شد.

یعقوب ایمانی افزود: برای اجرای مطلوب این طرح سه مدرسه را در شهرستان فیروزکوه در نظر گرفته این که پذیرای مسافران فرهنگی نوروز 92 هستند.

وی با بیان اینکه هماهنگیهای لازم با مدیران مدارس به منظور استفاده از ظرفیت مدارس به منظور اسکان میهمانان فرهنگی صورت گرفته است، عنوان داشت: تعداد زیادی از عوامل ستادی و اجرایی اداره آموزش و پرورش فیروزکوه برای اجرای بهینه این طرح بسیج شده‌اند.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه ادامه داد: انتظار می ‌رود در نوروز 92 با توجه به برنامه ‌ریزیهای صورت گرفته، شاهد عملکرد مناسب ‌تری از ستاد در راستای ارائه خدمات به گردشگران نوروزی باشیم.

در این جلسه مقرر گشت به منظور خدمات رسانی به مسافران از 25 اسفند ماه نیروهای انتظامی شهرستان فیروزکوه در سه کانکس انتظامی در مناطق امین آباد، میدان امام علی(ع) و سرانزا مستقر شوند و همچنین 15 واحد گشتی پیاده، موتوری و خودرویی در سطح شهرستان فیروزکوه امنیت را برقرار کنند.

همچنین در فیروزکوه ایستگاه سلامت با برپایی چادر در پایگاه اورژانس امین آباد همه روزه از ساعت هشت صبح تا 20 آماده پاسخگویی به مسافران است و علاوه بر آن، حدود هزار نسخه کتاب آموزشی در این پایگاه بین مسافران توزیع خواهد شد.