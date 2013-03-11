  1. استانها
  2. اردبیل
۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۱۴

وثوقی عنوان کرد:

اردبیل در فرآیند تجارت خارجی با مشکلات زیادی مواجه هست/ صدور کارت بازرگانی الکترونیکی شد

اردبیل در فرآیند تجارت خارجی با مشکلات زیادی مواجه هست/ صدور کارت بازرگانی الکترونیکی شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل اعتقاد دارد این استان همچون سایر استان های کشور در فرآیند تجارت خارجی با مشکلات زیادی مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین وثوقی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کمیته پایش تجارت خارجی استان اضافه کرد: این فرآیند نشان می دهد که نقاط ضعف و قوت تجارت خارجی به درستی بررسی و تحلیل نشده است.

وی با بیان اینکه برای توسعه تجارت خارجی داشتن برنامه های عملیاتی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ضروری است، افزود:  توسعه روابط تجاری با کشورهای دیگر و حضور موفق در بازار های هدف مستلزم داشتن برنامه راهبردی و حمایت جدی بخش دولتی از بخش خصوصی است.

دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل با تاکید بر اینکه در این روند نباید دچار روزمرگی شد، ادامه داد: در تدوین برنامه ها باید شرایط موجود را مد نظر قرار داده و بر اساس واقعیت ها تصمیم گرفته شود.

وی با اعلام آمادگی کامل اتاق برای همکاری تنگاتنگ با دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی و صادرات بیان داشت: اگر برنامه ها به صورت علمی، کارشناسی و تخصصی و بر اساس واقعیت ها تدوین نشوند همچنان روز مرگی و رکود فعالیتها را در حوزه تجارت خارجی شاهد خواهیم بود.

وثوقی همچنین از راه اندازی سامانه ثبت نام الکترونیکی کارت بازرگانی در اتاق اردبیل در راستای تسریع و تسهیل فعالیتهای بازرگانی خبر داد و تصریح کرد: این سامانه یک سامانه فراگیر و تسهیل گر برای مدیریت امور مرتبط با کارت های عضویت بازرگانی بوده و با استفاده از ابزارهای نوین الکترونیکی صدور کارت های بازرگانی تسریع و تسهیل خواهد شد.

به گفته وب با ایجاد این سامانه متقاضیان کارت های بازرگانی از این به بعد بدون مراجعه حضوری به اتاق بازرگانی از طریق این سامانه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را به صورت الکترونیکی ثبت و مراحل لازم را طی خواهند کرد.

چالش های موجود در تجارت خارجی باید مورد توجه قرار گیرد

رئیس اداره توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیز در این جلسه گفت: برای موفقیت در عرصه صادرات و نفوذ در بازارهای هدف باید چالش های موجود در تجارت خارجی مورد توجه قرار گیرد.

عقیل شامی موقعیت استراتژیک و مرزی بودن استان اردبیل را یک مزیت فوق العاده در تجارت خارجی دانست و یادآور شد: باید از این پتانسیل ها و توانمندی ها به نحو احسن استفاده شود.

وی با بیان اینکه فرصت ها، تهدیدها و نقاط ضعف و قوت در صادرات و تجارت خارجی باید کالبد شکافی شود، عنوان کرد: برای حرکت رو به رشد در صادرات باید برنامه ها منطبق با واقیعت ها تدوین و شکل اجرایی پیدا کنند.

کد مطلب 2016619

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها