اردبیل در فرآیند تجارت خارجی با مشکلات زیادی مواجه هست/ صدور کارت بازرگانی الکترونیکی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین وثوقی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کمیته پایش تجارت خارجی استان اضافه کرد: این فرآیند نشان می دهد که نقاط ضعف و قوت تجارت خارجی به درستی بررسی و تحلیل نشده است.

وی با بیان اینکه برای توسعه تجارت خارجی داشتن برنامه های عملیاتی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ضروری است، افزود: توسعه روابط تجاری با کشورهای دیگر و حضور موفق در بازار های هدف مستلزم داشتن برنامه راهبردی و حمایت جدی بخش دولتی از بخش خصوصی است.

دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل با تاکید بر اینکه در این روند نباید دچار روزمرگی شد، ادامه داد: در تدوین برنامه ها باید شرایط موجود را مد نظر قرار داده و بر اساس واقعیت ها تصمیم گرفته شود.

وی با اعلام آمادگی کامل اتاق برای همکاری تنگاتنگ با دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی و صادرات بیان داشت: اگر برنامه ها به صورت علمی، کارشناسی و تخصصی و بر اساس واقعیت ها تدوین نشوند همچنان روز مرگی و رکود فعالیتها را در حوزه تجارت خارجی شاهد خواهیم بود.

وثوقی همچنین از راه اندازی سامانه ثبت نام الکترونیکی کارت بازرگانی در اتاق اردبیل در راستای تسریع و تسهیل فعالیتهای بازرگانی خبر داد و تصریح کرد: این سامانه یک سامانه فراگیر و تسهیل گر برای مدیریت امور مرتبط با کارت های عضویت بازرگانی بوده و با استفاده از ابزارهای نوین الکترونیکی صدور کارت های بازرگانی تسریع و تسهیل خواهد شد.

به گفته وب با ایجاد این سامانه متقاضیان کارت های بازرگانی از این به بعد بدون مراجعه حضوری به اتاق بازرگانی از طریق این سامانه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را به صورت الکترونیکی ثبت و مراحل لازم را طی خواهند کرد.

چالش های موجود در تجارت خارجی باید مورد توجه قرار گیرد

رئیس اداره توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیز در این جلسه گفت: برای موفقیت در عرصه صادرات و نفوذ در بازارهای هدف باید چالش های موجود در تجارت خارجی مورد توجه قرار گیرد.

عقیل شامی موقعیت استراتژیک و مرزی بودن استان اردبیل را یک مزیت فوق العاده در تجارت خارجی دانست و یادآور شد: باید از این پتانسیل ها و توانمندی ها به نحو احسن استفاده شود.

وی با بیان اینکه فرصت ها، تهدیدها و نقاط ضعف و قوت در صادرات و تجارت خارجی باید کالبد شکافی شود، عنوان کرد: برای حرکت رو به رشد در صادرات باید برنامه ها منطبق با واقیعت ها تدوین و شکل اجرایی پیدا کنند.