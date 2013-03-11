به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان استقلال بعد از یک روز استراحت، از ساعت 15:30 امروز دوشنبه تمرینات خود را در کمپ اختصاصی باشگاه پی گرفتند که حواشی آن به شرح زیر است:

* امیر قلعه‌نویی در تمرین امروز حضور نداشت. سرمربی تیم استقلال در تمرین روز شنبه نیز غایب بود تا امروز شایعات زیادی در کمپ استقلال به گوش برسد. برخی نزدیکان این مربی عنوان کردند قلعه‌نویی به خاطر بیماری غیبت کرده است.

* خسرو حیدری و سیدمهدی رحمتی غایبان تمرین بودند. این دو بازیکن در کلینیک باشگاه در حال مداوا بودند و هنوز مشخص نیست به بازی العین می‌رسند یا خیر. هواداران استقلال امروز نگرانی خود را نسبت به وضعیت این دو بازیکن بارها ابراز کردند.

* منصور پورحیدری، شاهرخ بیانی و مهدی فنونی‌زاده در کنار زمین حضور یافتند و از نزدیک تمرین را نظاره گر شدند.

* با توجه به این که استقلال روز چهارشنبه بازی حساسی را برابر العین امارات برگزار می‌کند از شبکه‌های مختلف تلویزیونی برای پوشش این تمرین حضور داشتند.

* در شروع تمرین مجید صالح برای دقایقی با بازیکنان صحبت کرد و پس از آن بازیکنان به گرم کردن و کار با توپ پرداختند. کارهای ترکیبی و بازی درون تیمی از دیگر برنامه های استقلالی‌ها در تمرین امروز بود.

* بازیکنان استقلال ساعت 12 ظهر فردا در هتل آکادمی حاضر می‌شوند و پس از صرف ناهار و استراحت تمرین سبک و 45 دقیقه‌ای خود را در زمین شماره یک آزادی برگزار می‌کنند.