شناسایی 10 مورد تخلف در نمایشگاه بهاره سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یحیایی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه تنظیم بازار شهرستان سمنان در محل فرمانداری سمنان با یادآوری اینکه کلیه کالاهای نمایشگاه بهاره با 10 تا 15 درصد زیر قیمت بازار عرضه میشود، خاطرنشان کرد: کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم به مقدار کافی در نمایشگاه توزیع شده است.

وی با اشاره به اینکه هشت نمایشگاه در سطح استان سمنان برگزار شده است، تصریح کرد: از این نمایشگاه ها نسبت به سال گذشته استقبال بی سابقه ای صورت گرفته و از نظر عرضه با کیفیت اقلام تذکرات لازم به غرفه داران داده شده و اتحادیه های صنفی نیز همکاری لازم را داشته اند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: 371 تن شکر، 185 تن گوشت منجمد، 230 تن برنج ، روغن حبوبات، صابون، مرغ و تخم مرغ، شیرینی جات و خشکبار درنمایشگاه ها توزیع می شود.

یحیایی با اشاره به اینکه مرغ با قیمت چهار هزار و 700 تومان، برنج تایلندی با قیمت یک هزار و 500 تومان و شکر یک هزار و 450 تومان در نمایشگاه توزیع میشود افزود: همچنین 525 تن سیب و 730 تن پرتقال تامین شده است و از این میزان 256 تن سیب و 444 تن پرتقال به استان حمل شده است.

وی خاطرنشان کرد: از ششم الی 12 اسفند ماه جاری در حدود سه هزار 800 مورد بازرسی انجام شده که 253 مورد تخلف صورت گرفته و 285 گزارش به ستادخبری سازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در خاتمه، با بیان اینکه از نمایشگاه بهاره امسال نسبت به دوره های قبل استقبال زیادی صورت گرفته است، افزود: بازرسی در سطح گسترده درنمایشگاه صورت می گیرد و با تخلفات برخورد می شود.

در این جلسه مقرر شد، با هماهنگی فرمانداری و همکاری معاونت نظارت و بازرسی، تعزیرات حکومتی از غرفه های عرضه مستقیم میوه و مرکبات میادین میوه و تره بار شهرداری و تعاونی های روستایی بازدید شود.