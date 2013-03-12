  1. حوزه و دانشگاه
۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۴۳

راه اندازی شبکه دانشجویی فعالان حجاب وعفاف در دانشگاه یاسوج

راه اندازی شبکه دانشجویی فعالان حجاب وعفاف در دانشگاه یاسوج

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یاسوج از راه اندازی شبکه دانشجویی فعالان حجاب و عفاف در این دانشگاه خبر داد.

حجت الاسلام امرالله اندرزیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شبکه دانشجویی فعالان حجاب و عفاف از دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاه یاسوج تشکیل شده است.

وی ادامه داد: این شبکه در جذب دانشجویان فعال مذهبی و ارشاد دانشجویان در زمینه حجاب و عفاف فعالیت می کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یاسوج تصریح کرد: برنامه های متنوعی در بحث حجاب و عفاف در دانشگاه یاسوج انجام گرفته و یا در حال انجام است.

وی یادآورشد: فضاسازی خوبی در زمینه حجاب و عفاف صورت گرفته و آیین نامه حجاب و عفاف و  قوانین و راهبردهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه، در جهت آگاهی بخشی دانشجویان در خوابگاه و دانشگاه نصب شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه یاسوج با بیان اینکه برنامه های دانشگاه در زمینه حجاب و عفاف بیشتر آگاهی بخشی و تذکر لسانی است، یادآور شد: در آینده نزدیک در این زمینه کارگاه هاي آموزشي، جلسه هاي پرسش و پاسخ و سخنراني و کرسی های آزاد اندیشی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2016627

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