6 كيلو مواد مخدر در رشت کشف شد/ لزوم روشنگری هدفمند توطئه های دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فلاح كريمي ظهر دوشنبه در نشست ستاد پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي استان گفت: ماموران عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر استان با گزارش هاي مردمي مبني بر اينكه شخصي به هويت معلوم در امر تهيه و توزيع مواد مخدر در سطح رشت فعاليت دارد، موضوع را به طور ويژه در دستور كار خود قرار دادند.

وی اظهارداشت: ماموران پس از تحقيقات نامحسوس پليسي و مراقبت هاي شبانه روزي از صحت خبر و اينكه وي مقدار قابل توجهي مواد مخدر در منزل خود نگهداري مي کند، اطمينان حاصل کردند.

رئیس پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي گيلان گفت: اكيپ هاي عملياتي پليس مبارزه با مواد مخدر با اخذ مجوز قضايي و رعايت موازين شرعي، از منزل متهم بازرسي و مقدار شش كيلو تریاک كشف و ضبط كردند.

وی با اعلام اینکه متهم با تشكيل پرونده برای سير مراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي شد، افزود: ترویج فرهنگ مبارزه با مواد مخدر نياز به عزم و اداره قوي دارد.

کریمی اظهارداشت: مواد مخدر اين بلاي خانمانسوز از سوی دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي هر روز باشكل ها و مدل هاي مختلف از طرق گوناگون وارد كشور مي شود.

وی تصریح کرد: هدف استکبار جهانی و دنیای غرب تخريب و تباه کردن جوانان است كه متاسفانه برخی از نیرو های فعال جامعه گرايش به سمت و سوي اين مواد سمی و خطر ناک پيدا كرده و اين وظيفه همه است كه نسبت به نقشه و توطئه شوم دشمنان اطلاع رساني و روشنگري كنند.

وی در ادامه نقش نيروي انتظامي را در برخورد باقاچاقچيان مواد مخدر و مصرف كنندگان بسيار حائز اهميت دانست و یادآورشد: كساني كه به فكر آلوده كردن جامعه و جوانان هستند نباید هيچ گونه امنيتی داشته باشند.