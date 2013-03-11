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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۲۱

کریمی عنوان کرد:

6 كيلو مواد مخدر در رشت کشف شد/ لزوم روشنگری هدفمند توطئه های دشمنان

6 كيلو مواد مخدر در رشت کشف شد/ لزوم روشنگری هدفمند توطئه های دشمنان

رشت – خبرگزاری مهر: رئیس پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي نیروی انتظامي گيلان به کشف شش كيلو ماده مخدر از نوع ترياك در شهرستان رشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فلاح كريمي ظهر دوشنبه در نشست ستاد پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي استان گفت: ماموران عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر استان با گزارش هاي مردمي مبني بر اينكه شخصي به هويت معلوم در امر تهيه و توزيع مواد مخدر در سطح رشت فعاليت دارد، موضوع را به طور ويژه در دستور كار خود قرار دادند.

وی اظهارداشت: ماموران پس از تحقيقات نامحسوس پليسي و مراقبت هاي شبانه روزي از صحت خبر و اينكه وي مقدار قابل توجهي مواد مخدر در منزل خود نگهداري مي کند، اطمينان حاصل کردند.

رئیس پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي گيلان گفت: اكيپ هاي عملياتي پليس مبارزه با مواد مخدر با اخذ مجوز قضايي و رعايت موازين شرعي، از منزل متهم بازرسي و مقدار شش كيلو تریاک كشف و ضبط كردند.

وی با اعلام اینکه متهم با تشكيل پرونده برای سير مراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي شد، افزود: ترویج  فرهنگ مبارزه با مواد مخدر نياز به عزم و اداره قوي دارد.

کریمی اظهارداشت: مواد مخدر اين بلاي خانمانسوز از سوی دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي هر روز باشكل ها و مدل هاي مختلف از طرق گوناگون وارد كشور مي شود.

وی تصریح کرد: هدف استکبار جهانی و دنیای غرب تخريب و تباه کردن جوانان است كه متاسفانه برخی از نیرو های فعال جامعه گرايش به سمت و سوي اين مواد سمی و خطر ناک پيدا كرده و اين وظيفه همه است كه نسبت به نقشه و توطئه شوم دشمنان اطلاع رساني و روشنگري كنند.

وی در ادامه نقش نيروي انتظامي را در برخورد باقاچاقچيان مواد مخدر و مصرف كنندگان بسيار حائز اهميت دانست و یادآورشد: كساني كه به فكر آلوده كردن جامعه و جوانان هستند نباید هيچ گونه امنيتی داشته باشند.

کد مطلب 2016629

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