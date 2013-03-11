موسیقی سنتی در خراسان جنوبی احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید ظهر دوشنبه در دیدار با جمعی از هنرمندان استان، بر اهمیت موسیقی در استان تاکید کرد و اظهارداشت: اجرای موسیقی باید متناسب با شئونات اجتماعی و فرهنگی استان مدیریت و اجرا شود.

وی با بیان اینکه اجرای موسیقی در تحقق نشاط اجتماعی و ایجاد روحیه شادی و نشاط در بین مردم تاثیر بسزایی دارد، افزود: در این راستا مسئولان باید نسبت به احیای این هنر در استان اقدام کنند.

استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه از هنر و هنرمندان نباید استفاده ابزاری شود، بیان داشت: سنت های اصیل ریشه های توحیدی و الهی داشته و در این استان نیز باید سنت های اصیل تقویت شود.

وی با اشاره به اینکه باید زمینه برای شادابی و نشاط در استان فراهم شود، افزود: در این راستا امسال 500 میلیون تومان برای مرمت و زیباسازی باغ شوکت آباد بیرجند اعتبار اختصاص یافته است.

رشید با بیان اینکه هنر هنرمندان باید اسلامی بوده و برگرفته از ارزش های اسلامی و انسانی باشد، بیان کرد: استفاده از توانمندی هنرمندان باعث رشد و تعالی جامعه می شود.

وی ادامه داد: علیرغم مشکلات و کمبودها تلاش می شود نسبت به رفع مشکلات هنرمندان در استان اقدام شده و جلسات تخصصی با این قشر از جامعه برگزار شود.

استاندار خراسان جنوبی بر تقویت سنت های حسنه در استان تاکید کرد و گفت: سنت های قدیمی، ماندگار و تاثیرگذار در استان باید تقویت و حمایت شوند.