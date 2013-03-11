ساماندهی بیش از هزار و 200 متکدی در قم طی سال 91

به گزارش خبرنگار مهر، مریم علی شیری در جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی استان قم که ظهر دوشنبه در محل استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: اداره کل بهزیستی استان قم پیرامون مسئله جمع آوری متکدیان و کودکان خیابانی تعاملات متعددی با سایر نهادهای مرتبط داشته است تا بتوان در این زمینه به نتایج رضایت بخشی رسید.

وی ادامه داد: با وجود محدودیت های مکانی و امکانات، کودکان خیابانی و متکدیان که توسط شهرداری جمع آوری می شوند در مکان های در نظر گرفته شده توسط اداره کل بهزیستی ساماندهی می شوند و روزی نیست که همکاران ما ماموریت ساماندهی نداشته باشند.

علی شیری با بیان اینکه هم اکنون ساماندهی لازم درمورد اینکه این افراد دوباره به کار برمی گردند وجود ندارد، گفت: ما آمادگی داریم تا در طول 24 ساعت در زمینه پذیرش متکدیان، کودکان خیابانی و اسکان موقت زنان و مسائل را پیش ببریم، این در حالی است که در عین حال وجود دستور قضایی در کنار این اقدامات بسیار اهمیت دارد.

لزوم صدور دستور قضایی برای متکدیان و افراد جمع آوری شده

معاون امور اجتماعی اداره بهزیستی قم افزود: افراد جمع آوری شده توسط شهرداری بدون دستور قضایی نمی توانند وارد مراکز ما شوند و از آنجایی که دسترسی به قاضی کشیک نیز نداریم اگر یکی از این افراد را با وجود شرایط اورژانسی بپذیریم به دلیل نبود دستور قضایی مسائلی پیش می آید.

وی اضافه کرد: از سایرنهادهای مرتبط به خصوص در زمینه جمع آوری این افراد می خواهیم کسانی را که هنگام ارجاع به مراکز ما دچار وضعیت نامناسب جسمی هستند را ابتدا به مراکز درمانی وسپس به این مراکز بهزیستی ارجاع دهند، چرا که بعضی از این افراد در شرایطی وارد می شوند که اصلا شرایط مناسب جسمی ندارند.

اختصاص 2 مرکز بهزیستی برای ساماندهی تکدی گران و افراد جمع آوری شده

به گفته علی شیری اداره کل بهزیستی استان قم در زمینه ساماندهی متکدیان داخل استان 2 مرکز اصلی را در نظرگرفته است که یک مرکز متعلق به زنان و پذیرای ظرفیت 30 نفره و مرکز بعدی مخصوص مردان و پذیرانی ظرفیت 70 نفر هستند.

وی تصریح کرد: در سال جاری تعداد هزار و 77 مرد و حدود 200 زن متکدی در این مراکز ساماندهی شدند و شاهد ارجاع دوباره آن ها نبودیم.

تکدی‌گری طبق قانون جرم است

در همین زمینه مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان نیز ضمن توجه بیش از پیش به مسئله جمع آوری متکدیان گفت: جمع آوری و ساماندهی تنها یک بخش از ماجرا است و بخش اصلی از بین بردن بسترهای این کار است.

عبد الله جلالی افزود: وقتی هنوز متکدیان جمع آوری می‌شوند یعنی همچنان فضای کاریشان مهیا است، باید اقدام فرهنگی شود، باید مردم را آگاه کرد که تکدی گری طبق قانون جرم است و کمک به این افراد که چه بسا سائل حقیقی نیز نیستند کمک به مجرم است.

وی با بیان اینکه تکدی گران به راحتی وارد مساجد شده و به هدف خود نیز می‌رسند، گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) زمانی به ساماندهی نیازمندان حقیقی می‌پردازند که فرد جمع آوری شده مبلغی هنگفت بابت تکدی گری در جیب خود نداشته باشد.