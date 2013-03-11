گلایه زنجانی ها از برخورد و جریمه های غیر قابل توجیه راهنمایی و رانندگی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گل محمدی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای قضایی استان با تاکید بر اینکه نبایستی به خاطر اعمال قانون موجبات ایجاد نارضایتیها بیشتر شود افزود: همه مسئولین بایستی در چهار چوب قانون درارائه خدمت صادقانه توام با حفظ حرمت مردم عزیز استان تلاش کنند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان ادامه داد: همه مسئولین بایستی در چهار چوب قانون در ارائه خدمت صادقانه توام با حفظ حرمت مردم استان تلاش نمایند.



گل محمدی با تقدیر از تلاشها ،همکاریها و اقدامات ارزشمند مسئولین دستگاه های تابعه در ارائه هرچه بهتر خدمت به مردم استان خواستار تعامل بیشتر و تلاش مضاعف مسئولین سازمانهای تابعه در راستای خدمت رسانی بهینه شد .



رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: شورای قضایی استان نمایی از حوزه های مجموعه قضایی استان است که موضوعات مهم و مسائل قضایی استان بایستی مطرح و با همفکری و هم افزایی این مشکلات بررسی و اتخاذ تصمیم شود.



در ادامه این جلسه مدیران و روسای سازمانهای تابعه گزارشی از عملکرد حوزه خود ارائه و برنامه های سال جدید حوزه های خود را تشریح کردند.