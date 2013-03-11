اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز ۹۲ در ورامین

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح نظارتی ویژه ایام نوروز ۹۲ با حضور سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای ورامین و قرچک رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، واحد مرکزی خبر، بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای ورامین و قرچک و مجمع امور صنفی در قالب گشت مشترک اجرا شد.

این طرح به منظور جلوگیری از تخلفاتی همچون گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب و کمبودهای ساختگی کالا و خدمات اولویت دار و همچنین ممانت از افزایش غیر منطقی قیمتها اجرا شد واز واحدهای صنفی شامل آجیل و خشکبار، انواع میوه و شیرینی، پوشاک، کیف و کفش و... بازرسی به عمل آمد .

در زمان اجرای طرح، نظارت ویژه بر تأمین، توزیع و قیمت میوه و مرکبات به خصوص پرتقال، سیب، موز و کیوی، نظارت بر مراکز نگهداری کالاها، چگونگی برپایی نمایشگاه های بهاره و فروش فوق العاده و نظارت ویژه بر رعایت نصب برچسب قیمت و صدور برگه فروش برای کالاها و خدمات ارائه شده به مردم نیز مورد توجه قرار می ‌گیرد.

فصلنامه "آب و گلاب" توسط آبفا جنوب شرقی استان تهران در مدارس توزیع شد

مدیر دفتر روابط عمومی آبفا جنوب شرقی استان تهران اظهار داشت: فصلنامه "آب و گلاب" با موضوع مصرف بهینه آب در بین دانش آموزان مقاطع ابتدایی شهرهای تحت پوشش آبفا جنوب شرقی استان تهران توزیع شد.

سعید محمدیان افزود: با هدف ترویج فرهنگ مصرف صحیح آب و همچنین به مناسبت فرا رسیدن ایام نوروز، فصلنامه آب و گلاب منتشر و در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستانهای تحت پوشش شرکت توزیع شد.

وی عنوان داشت: حفظ و صرفه جویی در مصرف آب ضروری است، احادیث و روایات معصومین(ع) در خصوص آب، لطیفه و چیستان، چرخه آب، دانستنیها، آزمایش آبی و جدول از بخشهای اصلی این فصلنامه هستد که با طراحیهای متفاوت و فضا سازیهای شاد توسط آب و گلاب برای مخاطبان بیان شده است.

محمدیان ادامه داد: فرهنگ سازی در مصرف صحیح آب امری ضروری و نیاز روز جامعه است و در همین راستا گروه مروجین شرکت در این فصلنامه به بیان روشهای درست مصرف این نعمت الهی از زبان دو شخصیت طراحی شده آب و گلاب پرداختند.

وی عنوان داشت: در این حرکت و اقدام فرهنگی سعی شده است، با رقابتی که آب و گلاب بین دانش آموزان ایجاد می کنند، مشارکت بیشتر آنان را داشته باشند و با بسترسازیهای مناسب راهکارهای صرفه جویی در ذهن تمامی دانش آموزان نهادینه شود.

مدیر دفتر روابط عمومی آبفا جنوب شرقی استان تهران اضافه کرد: نقش دانش آموزان به عنوان همیاران آب در فرهنگسازی و اصلاح شیوه های مصرف آب بسیار مهم و مؤثر بوده و امید است بتوانیم با جدیت برنامه های خود را در زمینه نهادینه کردن فرهنگ استفاده صحیح از آب در بین دانش آموزان دنبال کنیم.

تقدیر از خانواده اهدا كننده عضو به 25 نفر در منطقه 20 تهران

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 20 تهران در آستانه سال نو با حضور در منزل مرحوم هوشنگ یوسفی، اهدا كننده عضو از خانواده آن مرحوم تقدیر كرد.

حبیب الله غفوری معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه به همراه شهردار ناحیه 5 و اعضای شورایاری محله استخر شهرری از خانواده مرحوم هوشنگ یوسفی شاغل در شركت واحد اتوبوسرانی كه راضی به اهدای عضو آن مرحوم به 25 نفر شده اند، تقدیر كردند.

مرحوم نامبرده كارمند شركت واحد منطقه 7 اتوبوسرانی تهران بوده است كه در آذرماه امسال در وقت اداری دچار مرگ مغزی شد و با رضایت خانواده وی اعضای بدنش از جمله دریچه قلب، كلیه ها، كبد، حنجره، نسوج بدن و... به 25 نفر نیازمند اهدا شده است.

در این دیدار معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 20 تهران به شكرانه این توفیق و به پاس ایثار و از خود گذشتگی خانواده مرحوم هوشنگ یوسفی لوح سپاس و هدیه نقدی به خانواده این مرحوم تقدیم كرد.