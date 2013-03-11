محمد میرزمانی با دفتر امور موسیقی ارشاد خداحافظی کرد

محمد میرزمانی در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: من از یکم اسفند ماه سال 91 بازنشسته شده‌ام و تصدی امور دفتر موسیقی به علیرضا پاشایی که پیش از این قائم مقام دفتر امور موسیقی بود، واگذار شده است.

مدیر سابق دفتر موسیقی تنها علت بازنشستگی‌اش را فرا رسیدن موعد اتمام دوران خدمتش خواند و درباره سمت جدید خود اظهار کرد: از این پس به عنوان مشاور حمیدرضا شاه‌آبادی در بخش موسیقی به فعالیت خود در حوزه موسیقی می پردازم.

وی ضمن تشکر از حمیدرضا شاه آبادی معاون امور هنری ارشاد، درباره ادامه فعالیت دفتر موسیقی نیز گفت: از این پس اداره امور دفتر موسیقی بر عهده علیرضا پاشایی است.

محمد میر زمانی پیش‌تر و در آستانه برگزاری بیست و هشتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر نیز استعفای خود را از سمت مدیر کلی دفتر موسیقی به علت وخامت بیماری دیابتش تسلیم شاه‌آبادی کرده بود که شاه‌آبادی نیز به دلیل بهره مندی از تجربیات میرزمانی و نیاز دفتر موسیقی به او، استعفایش را نپذیرفته بود.

پیش از این نیز میرزمانی از وخامت بیماری دیابت خود و آسیب آن به چشم و قلبش خبر داده بود و آن را مهم‌ترین دلیل استعفایش خوانده بود

.