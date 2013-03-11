فعالیت 50 نانوایی شیفت شب در اردبیل/ آرد نانوایان استان بدون مشکل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کریمی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای آرد و نان استان اردبیل اضافه کرد: برای رفاه حال عمومی مسافران و گردشگران نوروزی و نیز شهروندان اردبیلی این تعداد واحد نانوایی تا ساعت 9 شب به پخت نان مشغول خواهند بود .

به گفته وی این نانوائی ها در مسیرهای مبادی ورودی و خروجی شهر اردبیل انتخاب شده اند تا نسبت به خدمات رسانی و ارائه نان مورد نیاز مردم آمادگی داشته باشند.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان به ایجاد فضای رقابتی به منظور افزایش کیفیت تاکید کرد و یادآور شد: با نظارت بیشتر و همچنین ایجاد بسترهای لازم برای رقابتی کردن فعالیت نانوایان می توان شاهد افزایش بهبود کیفیت و رضایتمندی عمومی بود .

وی از ذخیره سازی گندم و آرد مورد نیاز و به اندازه کافی در اردبیل خبر داد و ادامه داد: بازرسان این سازمان و نیز صنعت و معدن و تجارت استان آماده دریافت گزارش تخلفات جهت رسیدگی بوده و مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف نانوایی با تلفن 124 تماس حاصل کنند.

کریمی همچنین از برخرود با نانوایان بدون پروانه کسب و یـا فاقد صلاحیت و تقدیر از نانوایان صدیق و خدمتگزار در قالب طرحی خبر داد.

آردهای اردبیل مشکل بهداشتی و کیفی ندارند

استاندار اردبیل نیز در این جلسه با اشاره به عدم وجود مشکل در آردهای نانوایان استان گفت: به مردم اطمینان می دهیم آردهایی که از طریق مراجع قانونی و زیر نظر شرکت غله و خدمات بازرگانی استان به نانوایی ها تحویل می شوند، به لحاظ کیفیت و بهداشت هیچ گونه مشکلی ندارند.

اکبر نیکزاد با بیان اینکه گندم های خریداری شده در چند نوبت و طی فرآیند خرید و نگهداری در سیلوها مورد آزمایش قرار می گیرند، بیان داشت: پس از حصول اطمینان از سلامت گندم مصرفی جهت تولید آرد و توزیع در شبکه مصرف در اختیار کارخانجات آرد سازی فعال در استان قرار می گیرند.

وی عنوان کرد: عمده مشکلات مشاهده شده درکیفیت نان های پخت شده به نحوه تهیه خمیر در برخی نانوایی ها مربوط است که برای حل این گونه معضلات انتظار داریم همه نانوایان برای صیانت هرچه بیش تر از این نعمت الهی و ارایه خدمات بهتر به مردم در فرآیند پخت نان و به ویژه عمل آوری خمیر، با صرف وقت کافی دقت بیشتری به عمل آورند.