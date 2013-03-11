جاده های موجود پاسخگوی نیازها نیست/ مترو نیاز اساسی شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گروسی بعدازظهر دوشنبه در مراسم افتتاح و بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح سپاه شهرستان شهریار که با حضور علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار داشت: در گذشته ترافیک بسیار سنگینی در محور ورودی شهرستان شهریار وجود داشت که به همت مسئولان استانی و شهرستانی، تقاطع غیرهمسطح سپاه در این محل احداث و امروز بهره برداری شد.

وی با اشاره نقش موثر این تقاطع غیرهمسطح در کاهش بار ترافیکی این محور افزود: هم اکنون تعامل مثبتی بین مسئولان به منظور رفع مشکلات شهروندان وجود دارد که نتیجه آن اجرای چنین پروژه های مطلوبی است.

شهرداری تهران در رفع موانع موجود در احداث متروی شهریار را همکاری کند

این مسئول خطاب به وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: با توجه به جمعیت یک میلیون و 250 هزار نفری شهریار و مواصلاتی بودن راه های این شهرستان، احداث مترو در شهرستان شهریار از نیازهای اساسی است که در این زمینه مانعی در منطقه 17 و 18 شهرداری تهران برای احداث مترو شهریار وجود دارد.

گروسی ادامه داد: در این زمینه طبق دستور رئیس جمهور، باید این موانع رفع شود که تحقق این مهم نیازمند همکاری و تعامل وزارت راه و شهرسازی است.

جاده های موجود شهریار پاسخگوی نیازها نیست

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: احداث مترو در رفع ترافیک سنگین در محور چیتگر و جاده سعید آباد شهریار نقش موثری خواهد داشت.

وی با اشاره به تاثیر مطلوب تقاطع غیرهمسطح سپاه در رفع گره های ترافیکی عنوان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان شهریار و مهاجرپذیری این شهرستان، جاده های موجود جوابگوی نیاز جمعیتی آینده نیست که در این زمینه احداث مترو از نیازهای اساسی است.