به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله نیک‌نژاد در مراسم کلید خوردن فیلم سینمایی "لاله" درباره حاشیه‌های ایجاد شده برای تولید این فیلم سینمایی و مشکلات کار گفت: من واقعا نمی‌دانم شروع این حاشیه‌ها از کجا بود و چطور در مدت زمان اندک گسترش پیدا کرد، اما می‌دانم تا امروز بیش از 14 هزار مقاله در این‌باره نوشته شده و نزدیک به 21 میلیون بار اسم پروژه سینمایی "لاله"در گوگل سرچ شده و من دست آخر متوجه نشدم که تلاش بعضی از دوستان برای حاشیه‌سازی درباره این فیلم چیست. اما در اینجا در نخستین روز آغاز فیلمبرداری فیلم سینمایی "لاله" در پردیس سینمایی ملت اعلام می‌کنم که از همه منتقدانم ممنونم چون باعث شدند این پروژه سینمایی که داشت روند معمولی و طبیعی خود را طی می‌کرد از طریق حاشیه‌سازی‌ها به یک پروژه ملی تبدیل شود.

وی در ادامه افزود: افراد با انگیزه‌هایی چون حسادت، منافع سیاسی نسبت به این پروژه واکنش داشتند و از همه مهم‌تر نیروهای مومن نسبت به ساخت "لاله" واکنش نشان دادند که من دوست دارم با این سه طیف تفکر از نزدیک آشنا شوم تا بدانند فیلمی که خواهم ساخت در جهت ارتقای فرهنگ مردم مملکتم و آینده این سرزمین است و مطمئنم با این فیلم نمای زیبایی از سرزمینم به دنیا معرفی خواهد شد و اتفاقا در این راه حمایت همه رسانه‌های موافق و منتقد را می‌پذیریم و دست یاری به سویشان دراز می‌کنم.

در ادامه این نشست شفیع آقامحمدیان مجری طرح پروژه سینمایی لاله در تکمیل صحبت‌های نیک‌نژاد گفت: تمام کسانی‌که از ما انتقاد کرده‌اند برای ما قابل احترام هستند کما اینکه برخی از این انتقادها را پذیرفتیم و برخی دیگر روند تولید فیلم را به حاشیه کشید.

وی افزود: این پروژه سینمایی فراز و نشیب‌های بسیاری داشت. قبل از تورم مالی قرار بود سازمان سینمایی این پروژه را تولید کند. در آن زمان قرار بود 3.5 میلیارد از سوی مرکز گسترش سرمایه‌گذاری شود و مابقی هزینه‌ها را نیک‌نژاد از طریق ارتباطات خود با دنیا تامین کند، اما متاسفانه با حاشیه‌سازی‌هایی که اتفاق افتاد روند تولید فیلم به کندی پیش رفت و این حرف و حدیث‌ها تاثیر بسزایی بر کل پروژه داشت، اما امیدواریم از این پس ارتباط های خود را بار دیگر با دنیا برقرار کنیم.

بازیگران خارجی به زودی می‌آیند

وی در ادامه افزود: در روزهای آینده بازیگران غیرایرانی هم به جمع ما خواهند پیوست که به زودی نام آنها را اعلام می‌کنیم.

در ادامه این نشست پروانه پرتو تهیه‌کننده فیلم سینمایی "لاله" درباره پیوستن به این پروژه سینمایی گفت: از ابتدای آذر درست زمانیکه کار من در پروژه سینمایی "محمدرسول الله (ص)" به پایان رسیده بود با این پروژه قرارداد بستم. چهار ماه صرف پیش‌تولید شد که این مراحل به درستی پیش رفت و این کار را مانند همه پیشنهادهای سینمایی نگاه کردم و پذیرفتم.

این تهیه‌کننده سینمای ایران در ادامه با اشاره به کنار گذاشتن علیرضا زرین دست از مقام فیلمبردار این فیلم، گفت: علیرضا زرین‌دست از استادان سینمای ایران است و شخصا متاسفم که از این پروژه رفت؛ چراکه درخواست وی پس از حضور چهار ماهه در این پروژه سینمایی و دریافت حقوق به صورت ماهانه غیرمنطقی بود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا پذیرفته در این فیلم سینمایی با عنوان تهیه‌کننده حضور داشته باشد، گفت: "لاله" برای من سمبل مقاومت و تلاش است و آنچه در فیلمنامه خواندم نوع فعالیت خودم در طول سال‌ها حضور در عرصه سینما و مبارزه در این حوزه را تداعی می کند، اما در کل باید متذکر شوم که این پروژه سینمایی مانند همه پروژه های سینمایی دیگر برای من افتخارآفرین است و خوشحالم که با دوستان حرفه ای سینماگرم در این پروژه همکاری می کنم.

رامین‌فر: استعفا نداده بودم

ایرج رامین‌فر طراح صحنه این فیلم سینمایی در ادامه در پاسخ به این سوال که از تیم تولید پیشین استعفا داده بود و چرا بار دیگر به این پروژه سینمایی برگشت، گفت: من به هیچ عنوان استعفا نداده بودم. خوشبختانه من یک فیلمنامه خوب خواندم. یک کارگردان حرفه ای با تیم تولید حرفه ای این پروژه سینمایی را تولید می کند، بنابراین در جریان هیچ حاشیه ای نبودم و اصلا خودم را داخل این مسایل نمی کنم و آنقدر خودم را مسئول و متعهد می‌دانم که حواسم به کارم باشد بنابراین گوشم را به همه شایعات می بندم و چشمم را به خوبی باز می کنم تا این پروژه سینمایی به سرانجام برسد.

رامین فر در ادامه با اشاره به لوکیشنی که در پردیس سینمای ملت وجود دارد، تصریح کرد: لوکیشنی که در حال حاضر می‌بینید دفتر یک مدیر تبلیغاتی است. من سعی کردم از هیچ تروکاژی در کار استفاده نکنم. در واقع صحنه‌های این فیلم نگاهی به شهر مدرن تهران دارد. این لوکیشنی که در حال حاضر می بینید در نسخه نهایی فیلم به فضایی کامل تر با معماری خاص امروزی تصویر می‌شود.

وی در ادامه افزود: علاقه شخصی من ساخت فضاهای سنتی‌تر است، اما لوکیشن این فیلم کاری مدرن است که نوع معماری امروز ایران را نشان می دهد.

75 بازیگر در 45 لوکیشن حضور می‌یابند

پروانه پرتو در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به مراحل فیلمبرداری این فیلم سینمایی بیان کرد: فیلمبرداری این فیلم سینمایی چهار ماه به طول می‌انجامد که 75 هنرپیشه در 45 لوکیشن بازی می کنند.

وی در ادامه توضیح داد: پیش از این قرار بود برخی از صحنه های اتومبیلرانی را در ترکیه و دبی فیلم‌برداری کنیم اما ترجیح دادیم برای نشان دادن فضای کاملا ایرانی پیست آزادی را برای این کار مهیا کنیم.

اسدالله نیک نژاد در تکمیل صحبت های پروانه پرتو خاطر نشان کرد: یکی از افتخارات مهم من در این فیلم این است که تمام ماشین هایی که در رالی سرعت می‌بینیم ایرانی است. به عنوان مثال پژو 405، 4 سیلندر را تغییر دادیم و 8 سیلندر کردیم تا به منظور نظر ما برسد و نکته جالب‌تر اینکه این فیلم 28 ماشین رالی و 16 ماشین ریس دارد که برای تجهیز همه اینها از نقطه صفر تا 100 آنها را تغییر داده ایم بنابراین انرژی که همکارانم گذاشته اند، قابل تقدیر است.

سارا امیری "لاله" شد

اسدالله نیک نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر بازیگر نقش "لاله" در این فیلم سینمایی بیان کرد: من معتقدم وقتی قرار است قصه جدیدی درباره کسی که شناخته شده نیست، تعریف شود باید هنرپیشه ای را انتخاب کنیم که بتوانیم خوب از او بازی بگیریم و در عین حال شناخته شده نباشد. سارا امیری انتخاب نهایی ما برای بازی در نقش لاله بود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: تفکر من و رفقای سینمایی من این است که تا می توانیم نیروهای جوان و جدید به بدنه سینمای ایران اضافه کنیم.

اسدالله نیک نژاد کارگردان فیلم سینمایی "لاله" در پایان این نشست گفت: اگر تولیدات سینمایی یک سال 100 فیلم باشد و در هر فیلم یک بازیگر جدید معرفی کنیم، در سال 100 بازیگر جوان به بدنه سینمای ایران اضافه کرده ایم و این هدف مطلوبی است، از همین رو معتقدم سارا امیری از چهره های جدید سینمای ایران است که پس از فیلم "لاله" در سینمای ایران خواهد درخشید.