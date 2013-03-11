اعراب باید خجالت بکشند / ورود سلاح به غزه جرم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، سامی ابوزهری گفت: ورود سلاح به غزه جرم نیست و در راستای جهاد ملت فلسطین علیه اشغالگران است.

وی افزود: هیچ طرفی در جهان نمی تواند غزه را از سلاح محروم کند. ما هم سلاح دریافت می کنیم و هم سلاح می سازیم.

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین بیان کرد: اگر غزه سقوط کند به دنبال آن قاهره نیز سقوط خواهد کرد، زیرا ثبات آن با امنیت ملی مصر گره خورده است.

ابوزهری گفت: ما منکر دریافت سلاح نمی شویم، ما از هر مکانی سلاح را به دست می آوریم.

وی افزود: برای رژیمهای عربی شرم آور است که تماشاگر محاصره و گلوله باران غزه باشند.