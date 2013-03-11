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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۴۱

سامی ابوزهری:

اعراب باید خجالت بکشند / ورود سلاح به غزه جرم نیست

اعراب باید خجالت بکشند / ورود سلاح به غزه جرم نیست

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) ضمن تایید دریافت سلاح از خارج غزه، هدف از آن را مبارزه با اشغالگران قدس دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، سامی ابوزهری گفت: ورود سلاح به غزه جرم نیست و در راستای جهاد ملت فلسطین علیه اشغالگران است.

وی افزود: هیچ طرفی در جهان نمی تواند غزه را از سلاح محروم کند. ما هم سلاح دریافت می کنیم و هم سلاح می سازیم.

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین بیان کرد: اگر غزه سقوط کند به دنبال آن قاهره نیز سقوط خواهد کرد، زیرا ثبات آن با امنیت ملی مصر گره خورده است.

ابوزهری گفت: ما منکر دریافت سلاح نمی شویم، ما از هر مکانی سلاح را به دست می آوریم.

وی افزود: برای رژیمهای عربی شرم آور است که تماشاگر محاصره و گلوله باران غزه باشند.

کد مطلب 2016646

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