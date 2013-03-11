سپیدی موی رئیس دانشگاه به دلیل کمبود بودجه/ کاندیداتوری 70 نفر در انتخابات!

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه پایان سال دانشگاههای بزرگ کشور عصر امروز در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد که وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری تصمیم به حضور در این جلسه گرفت و مواردی را با روسای دانشگاهها مطرح کرد.

این دیدار حاشیه هایی در پی داشت که در ادامه به آن اشاره می شود:

* وزیر علوم در میان سخنانش با رئیس یکی از دانشگاهها احوالپرسی کرد و از علت سفیدی موههای سرش پرسید و با خنده به او گفت بعد از مدتها شما را دیده ام موهای سرتان نسبت به گذشته سفید شده. عده ای می گویند شاید به خاطر کمبود بودجه است که پیری زودرس فرا رسیده است اما من می گویم اگر به خاطر بودجه بود خیلی بیشتر از اینها باید پیر می شدیم.

وزیر علوم در ادامه به روسای دانشگاهها گفت بی زحمت در این جلسه یک خورده موبایل هایتان را خاموش کنید تا با هم موارد مهمی را مطرح کنیم.

وی در میان سخنانش به برخی موارد در حوزه معاونت آموزشی دانشگاهها و این وزارتخانه اشاره کرد که در این میان حسین نادری منش معاون آموزشی وزیر علوم وارد جلسه شد. کامران دانشجو با خنده گفت حتی یک لحظه هم نشد غیبت معاون آموزشی مان را بکنیم.

پس از آن سعید جبل عاملی رئیس دانشگاه علم و صنعت وارد جلسه شد که وزیر علوم به رئیس دانشگاهی که در آن تدریس می کند ابراز ارادت کرد و گفت: رئیسم در جلسه حضور یافت. برخی از روساهای دانشگاهها با شوخی و خنده خطاب به دانشجو گفتند شما که دیگر نباید نگران ارتقا باشید که از رئیستان می ترسید.

به گزارش مهر از دیگر حاشیه های این نشست می توان به اظهارنظر وزیر علوم و روسای دانشگاهها در خصوص کاندیداتوری برخی از چهره های سیاسی اشاره کرد.

وزیر علوم در میان سخنانش در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و فعالیت دانشگاهها در این زمینه گفت: حال می بینیم که 60 - 70 نفر برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شده اند. در این میان یکی دو نفر از روسا با شوخی و خنده گفتند همه این افراد احساس تکلیف کرده اند که می خواهند در انتخابات حضور داشته باشند.