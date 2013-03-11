ايجاد چهار مطب در چهار ظلع مسجد النبي(ص) / وضعيت بهداشتي هتلها و غذا مناسب است

سيد علي رياض در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام كرد: زائران ايراني توجه داشته باشند كه تنها داروهايي ممنوعيت ورود به كشور عربستان را دارند كه از مواد مخدر يا آرام بخش تشكيل شده است. البته به شرطي كه تجويز پزشك معالج را كه با خط خوشي هم نوشته شده باشد، در طول سفر به همراه داشته باشند.

رئيس مركز پزشكي حج و زيارت با يادآوري اهميت معاينات قبل از سفر زائران ايراني گفت: دقت در معاينات قبل از تشرف زايران، از طرف نماينده بعثه مقام معظم رهبري در مدينه منوره هم تاكيد شد و ما هم معتقديم كه در موضوع معاينات قبل از تشرف زايران دقت بيشتري در نظر گرفته شود. معاينات قبل از سفر براي سالمندان و دارندگان بيماريهاي مزمن ضروري است و اين دسته از زايران حتما قبل از سفر با پزشكان خود مشورت كنند.



وي افزود: طبق برنامه ريزي انجام شده، امسال در چهار ضلع مسجد النبي(ص)، چهار مطب و يك درمانگاه تخصصي در متمركزترين منطقه جمعيتي زايران ايراني در ضلع شمال غربي مسجد پيامبر(ص) راه اندازي شده است. همچنين وضعيت دارويي و تجهيزات پزشكي اين مراكز درماني، عالي است و امسال قبل از حج تمتع با پيش بيني براي يك ميليون زاير، مشكلي از نظر تجهيزات و دارو نداريم.



رياض، وضعيت بهداشتي هتلها و مراكز پخت غذا در شهر مدينه را مناسب ارزيابي كرد و افزود: نظارت كافي بر عملكرد كادر درماني و بهداشتي وجود دارد و به لطف خدا، كادر پزشكي حاضر در اين مراكز نيز با تجربه و انگيزه عالي مشغول به كارند و به زايران حرم امن الهي و نبوي(ص) خدمت رساني مي كنند.