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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۵۳

13 هزار طرح خود اشتغالی در هرمزگان به بانک‌ها معرفي شد

13 هزار طرح خود اشتغالی در هرمزگان به بانک‌ها معرفي شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئيس اشتغال اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان گفت: از ابتداي امسال تاكنون، 13 هزار و 742 طرح خود اشتغالي و مشاغل خرد پس از تاييد به بانكهاي عامل معرفي شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا لطيفي افزود: براي اين تعداد طرح، بالغ بر 457 ميليارد ريال تسهيلات در نظر گرفته شده كه به بانكهاي عامل معرفي شده اند.

وي، اظهار داشت: از مجموع 13هزار و 742 طرح معرفي شده به بانك، 9 هزار و 764 طرح، مبلغ 348 ميليارد ريال دريافت كرده اند.  

لطيفي، سهمیه تسهیلات بخش مشاغل خانگی امسال استان را 500 میلیارد ريال عنوان كرد.

رييس اشتغال اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان با اشاره به اينكه سرعت تکمیل پرونده های مشاغل خانگی در هرمزگان بسیار افزایش پیدا کرده، اظهار اميدواري كرد مابقي تسهيلات نيز پرداخت خواهد شد.

هرمزگان امسال نيز همانند سال گذشته در جذب و پرداخت اعتبارات مشاغل خانگی همانند سال گذشته رتبه نخست را كسب كرده است.

تسهیلات مشاغل خانگی بین سه تا پنج میلیون تومان به هر نفر بر حسب طرح آن‌ها تعلق می‌گیرد كه وام‌های پرداختی شامل طرح‌های کشاورزی، دامداری، شيلات، صنایع دستی و... مي باشد.

کد مطلب 2016654

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