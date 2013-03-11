نیکزاد احداث تقاطع ورودی شهرستان قدس را بررسی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی طی حضور سرزده در شهرستان قدس، روند اجرای پروژه های عمرانی در این شهرستان را بررسی کرد.

هم اکنون یکی از پروژه های عمرانی در قدس، احداث تقاطع غیرهمسطح ورودی شهرستان قدس است که به دلیل اهمیت بسیار جزء طرح مهر ماندگار قرار گرفته است.

به دلیل افزایش مدت زمان اجرای این پروژه، مشکلات متعددی به خصوص افزایش بار ترافیکی برای شهروندان به وجود آورده و موجب نارضایتی آنها شد.

در بازدید سرزده وزیر راه و شهرسازی از پروژه تقاطع غیرهمسطح قدس، فرماندار این شهرستان با اشاره به مشکلات و بحرانهای موجود مربوط به عدم تکمیل پروژه تقاطع غیرهمسطح اعلام کرد: این معضلات باعث بروز بحرانهایی در این شهرستان شده است.

حسن موسوی در ادامه خواستار پیگیری جدی وزیر راه و شهرسازی برای رفع مشکل اعتباری این پروژه شد.

علی نیکزاد نیز خطاب به فرماندار قول مساعد داد: در راستای تحقق خواسته های به حق عموم مردم و مسئولان شهرستان، در فروردین ماه سال آینده و از زمان آغاز به کار پروژه های عمرانی با تزریق اعتبار مورد نیاز و نظارت لازم و مکفی، پروژه تقاطع غیرهمسطح رورودی قدس تا نیمه اول سال 92 به بهره برداری خواهد رسید.