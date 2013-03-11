40 درصد از تصادفات منجر به فوت در اردبیل کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم دبیر عصر دوشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان اردبیل اضافه کرد: حذف این نقاط حادثه خیز داخل شهری طی سال جاری و با مصوبه شورای ترافیک و همکاری شهرداری و پلیس راهور شهرستان و ارائه نظارت کارشناسی محقق شده است.

وی یادآور شد: احداث پل های روگذر، ایمن سازی جاده ها، رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان و برقراری نظم و امنیت ترافیکی توسط پلیس راهور از دیگر عوامل مهم در کاهش تصادفات منجر به فوت درون شهری در اردبیل بوده است.

رئیس شورای ترافیک اردبیل با اشاره به اصلاح هندسی برخی از نقاط حادثه خیز به منظور کاهش تصادفات و ترافیک داخل شهری، بر فرهنگ سازی در جهت استفاده از پل های روگذر به خصوص در کمربندی ها تاکید کرد.

وی همچنین از خط کشی خیابانها، نصب سرعت گیر و ساماندهی جاده های ورودی اردبیل در راستای رفاه حال گردشگران و کاهش ترافیک در تعطیلات نوروزی خبر داد و افزود: علاوه بر این سه محل مجتمع فدک، منطقه گردشگری شورابیل و پارک آرتا برای استقرار و پارک خودروها و ایجاد کمپ گردشگران در نظر گرفته شده است .

دبیر با اشاره به لزوم استفاده بهینه از پارکینک ادارات و سازمانها، مدارس و دستگاهها در این ایام بیان داشت: استفاده از محل پارکینک یا حیاط ادارات ترافیک درون شهری کاهش را کاهش خواهد داد.

فرماندار اردبیل همچنین از ساماندهی ایستگاههای اتوبوس برای رفاه شهروندان اردبیلی و کاهش ترافیک در آینده ای نزدیک خبر داد و متذکر شد: با ارائه نظرات کارشناسی و فرهنگ سازی برای عموم مردم، می توان ایستگاههای مسافران را به مکانهای مناسب انتقال داد تا از بار ترافیک شهری کاسته شده و فضا و جلوه ای مناسب در داخل شهر ایجاد شود.