223 طرح اشتغالزایی مددجویی در استان زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور عبادی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، ضمن تقدیر و قدردانی از مشارکت خیرین و همراهی مردم نیکوکار استان در اجرای برنامه‌های این نهاد در مناسبت‌های مختلف، گزارشی مبسوط از اقدامات صورت گرفته توسط کمیته امداد استان زنجان در حوزه اشتغال ارائه کرد.



وی با بیان اینکه برای افتتاح طرح‌های اشتغالزایی هفته احسان و نیکوکاری، 15 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است افزود: این طرح‌ها در زمینه‌های مشاغل خانگی و خوداشتغالی و در رشته‌های شغلی شامل دامپروری، کشاورزی و خدماتی در سطح شهرستان‌های تابعه اجرا شده است.



عبادی افزود: اعتبارات اختصاص یافته برای اجرای این طرح‌ها از محل بخش توسعه کشاورزی و ماده 76 قانون بودجه توسط بانک‌های عامل به افراد واجد شرایط پرداخت شده است.



معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان در ادامه با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده توسط حوزه اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان زنجان افزود: با توجه به نقش محوری اشتغال در توانمند سازی مددجویان و توفیقات کسب شده توسط کمیته امداد استان در سال‌های اخیر شاهد حمایت‌های موثر مسئولان ارشد نظام از برنامه‌های اشتغالزایی و توانمند سازی جامعه هدف امداد در سطح کشور و استان هستیم.



عبادی با بیان اینکه در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بیش از 500 میلیارد ریال اعتبار به برنامه‌های اشتغالزایی کمیته امداد استان زنجان اختصاص یافته است، اضافه کرد: این اعتبارات در مقایسه با سال قبل 150 درصد افزایش یافته است.



معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجانبه اجرای 2 هزار طرح اشتغالزایی توسط کمیته امداد زنجان تا پایان بهمن ماه سال جاری در زمینه‌های کشاورزی، مشاغل خانگی، دامپروری، تولیدی و خدماتی اشاره کرد و گفت: برای اجرای این طرح‌ها بیش از 150 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.



عبادی به مصوبه شورای عالی اشتغال و همچنین کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان نیز اشاره داشت و گفت: تا کنون 4 هزار پرونده مددجویی از سال های 90 و 91 آماده شده که قبل از پایان سال، تحویل بانک‌های عامل می‌شود.



وی با اشاره به اینکه اعتبار اختصاص یافته برای این پرونده‌ها بالغ بر 350 میلیارد ریال است، افزود: با توجه به قرار گرفتن در روزهای پایانی سال بخشی از این اعتبارات در سال جاری و مابقی نیز در ماه‌های نخست سال 92 به متقاضیان پرداخت خواهد شد.



عبادی با بیان اینکه از اعتبارات مذکور 120 میلیارد ریال به امور مشاغل خانگی در مناطق شهری و روستایی اختصاص یافته است، افزود: در مجموع اعتبارات اشتغالزایی کمیته امداد از محل ماده 76 قانون بودجه سال 91، بند 11 مصوبات شورای عالی اشتغال، صندوق توسعه ملی، اعتبارات بخش توسعه کشاورزی و منابع داخلی امداد تامین شده است.



عبادی در ادامه با بیان اینکه 60 درصد از طرح‌های اشتغالزایی کمیته امداد در مناطق محروم و روستایی اجرایی شده است، اضافه کرد: با برآورد صورت گرفته طرح‌های اجرایی این نهاد در بیش از 700 روستا اجرایی شده است که عمدتا در بخش تولید فعال هستند.



وی همچنین با اشاره به اینکه 40 درصد از طرح‌های اشتغال کمیته امداد نیز برای زنان سرپرست خانوار اجرا شده است، گفت: تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه نسبت اشتغال زنان به 65درصد کل اشتغال امداد افزایش خواهد یافت.



معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را از دیگر رویکردهای مهم کمیته امداد در توانمند سازی مددجویان عنوان کرد و گفت: از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 4 هزار نفر از مددجویان کمیته امداد با هزینه اعتبار 3 میلیارد و 500 میلیون ریال از این آموزش‌ها بهر‌ه‌مند شده‌اند که 65 درصد این افراد را زنان سرپرست خانوار و دختران بازمانده از تحصیل تشکیل می‌دهند.



عبادی همچنین به مصوبه آخرین جلسه شورای اشتغال استان نیز اشاره داشت و یادآور شد: با توجه به مصوبات این جلسه مقرر شد با همکاری شبکه بانکی طرح های اشتغال پیش‌بینی شده متقاضیان با کمترین مشکل تسهیلات مذکور را دریافت کنند.



معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان به برگزاری جشن خودکفایی 2 هزار و 600 خانواده خودکفا شده کمیته امداد استان در17 آبان سال جاری با حضور سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز اشاره داشت و گفت: این اقدام بر اساس بند (ب) ماده 39 برنامه پنج ساله پنجم توسعه که نهادهای حمایتی باید سالانه 10 درصد از مددجویان مستعد توانمندی را از چرخه حمایتی خود خارج سازند، صورت گرفته است.