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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۲۴

با حضور پنج گروه نمایشی/

شانزدهمین جشنواره تئاتر مغان در گرمی آغاز شد

شانزدهمین جشنواره تئاتر مغان در گرمی آغاز شد

گرمی - خبرگزاری مهر: شانزدهمین جشنواره تئاتر مغان با حضور پنج گروه نمایشی از سطح استان اردبیل در شهرستان مرزی گرمی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز این جشنواره که طی آئینی عصر دوشنبه در مجتمع فرهنگی حافظ گرمی انجام شد، مسئولان استانی و منطقه ای، اصحاب فرهنگ و هنر و علاقمندان تئاتر حضور داشتند.

دبیر شانزدهمین جشنواره تئاتر مغان طی سخنانی در این جشنواره یادآور شد: از 26 اثر ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره 13 اثر به مرحله بازخوانی راه یافت و در مرحله بازبینی پنج اثر برای اجرا انتخاب شد.

منصور شرفی افزود: پس از اجرای این نمایش ها طی دو روز از پدیدآورندگان آثار برتر در مراسم اختتامیه جشنواره با اهدای جوایزی تجلیل خواهد شد.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان اردبیل با بیان اینکه گرمی برای اولین بار میزبان جشنواره تئاتر فجر مغان شده است، تاکید کرد که این فرصت مجالی برای ارتباط و همکاری هنری هنرمندان مغان با سایر هنرمندان نمایشی استان است.

کد مطلب 2016679

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