کشف 10 هزار عدد انواع مواد محترقه در شیروان

سرهنگ علی پاکدل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی وصول برخی گزارشات و پیگیری موضوع توسط ماموران نیروی انتظامی شهرستان شیروان، این ماموران عصر دوشنبه در بازرسی از یک انبار در شهر شیروان، بیش از 10 هزار عدد انوع مواد محترقه کشف کردند.

وی با بیان اینکه در این رابطه تاکنون یک نفر دستگیر شده است، اظهار داشت: در این مورد پرونده ای تشکیل شد و فرد متخلف نیز به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

به گفته سرهنگ پاکدل در اسفندماه سال جاری تاکنون 12 هزار عدد انواع مواد محترقه در شهرستان شیروان کشف و ضبط شده است.

وی تصریح کرد: ماموران نیروی انتظامی شهرستان شیروان برای شب چهارشنبه سوری سال جاری در آماده باش کامل قرار دارند و از خانواده ها نیز انتظار می رود فرزندان خود را از انجام اقدامات خطرآفرین منع کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش یک دستگاه اتوبوس حامل مواد محترقه هنگام عبور از محور خراسان شمالی توقیف شد.