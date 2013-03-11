رده چهارمی لیگ برتر بسکتبال ایران به شهرداری گرگان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار مرحله رده بندی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور عصر دوشنبه بین تیمهای شهرداری گرگان و فولاد ماهان اصفهان در سالن ورزشی امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد.

در این بازی تیم بسکتبال شهرداری گرگان با نتیجه 47- 80 برابر تیم میهمان شکست خود و به مقام چهارمی لیگ برتر باشگاههای بسکتبال ایران رضایت داد.

تیم بسکتبال فولاد ماهان سپاهان نیز با این برد عنوان سومی مسابقات لیگ برتر باشگاههای ایران را از آن خود کرد.

با این پیروزی تیم فولاد ماهان که بازی اول را نیز در اصفهان به سود خود خاتمه داده بود موفق شد به مقام سوم مسابقات لیگ برتر ایران دست یابد و تیم شهرداری گرگان نیز در جایگاه چهارم ایستاد.