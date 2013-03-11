فعالیتهای کمیته امداد استان قزوین اولویت بندی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، داود محمدی روز دوشنبه به مناسبت سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در دیدار با کارکنان این نهاد اظهار داشت: به کار و عملکرد کمیته امداد اعتقاد داریم و این نهاد مقدس و انقلابی در سطح کشور بویژه در استان قزوین از تبلور و توانمندی بالایی برخوردار است.



محمدی افزود: کارکنان این نهاد به عنوان امدادگرانی پرتلاش و بی ادعا منشا خدمات بسیار ارزشمند و ماندگاری در سطح استان شده اند که باید قدردان آن باشیم.



وی با بیان اینکه کار امدادگری بسیار ارزشمند و از کارهای نیک و خداپسندانه بشمار می رود گفت: در کمیته امداد نفس کار لذت بخش است چرا که شما امدادگران منشاء خدمت رسانی به اقشار نیازمند و گروه خاصی هستید و در جهت رفع مشکلات آنها تلاش می کنید و این کار خوب توفیق می خواهد که خداوند به شما ارزانی داشته است.



نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئولیت سنگین و خطیر کادر مدیریتی کمیته امداد تصریح کرد: در بخش مدیریتی، باید برنامه ریزی و اقدامات ویژه ای برای تحقق اهداف سازمانی و اسناد بالادستی صورت گیرد تا در سال 1404 با همت و تلاش همه جانبه دستگاهها و سازمان های اجرایی در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دفاعی، پزشکی به ییشرفت های مطلوبی رسید.



نائب رئیس کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کادر مدیریتی باید به اسناد بالادستی اشرافیت داشته باشد و تسلط بر این اسناد می تواند فعالان را در مسیر درست و صحیح سازمانی قرار دهد.



وی رشد و توسعه سازمان را یکی دیگر از وظایف کادر مدیریتی برشمرد و افزود: کادر مدیریتی باید تدابیری را بیندیشد تا با گسترش تعاملات بین بخشی و برون سازمانی که لازمه آن برنامه محور بودن است رشد و تعالی سازمانی را در جامعه محقق کند.

این مسئول یادآورشد: با شناسایی و اولویت سنجی کارها مدیران باید با درایت و تفکر خاصی اولویت ها را شناسایی و بسنجند و بر اساس اولویت بندی کارها آن را در سازمان اجرایی کنند.



نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از وظایف و خصوصیات کادر مدیریتی را تزریق فکر و اندیشه جدید در کالبد سازمان دانست و خاطرنشان کرد: باید با تفکر و اندیشه نو از تنگناها و تحریم های اقتصادی عبور کرد و تزریق فکر جدید و نو از وظایف مهم مدیران است تا کارکنان خود را رهبری و هدایت کرده و بتوانند بر مشکلات فائق آیند.



محمدی افزود: همه مسئولیت داریم تا در جهت ارتقاء ابعاد فرهنگی و دینی کشور تلاش کنیم که خوشبختانه این موضوع در کمیته امداد مورد توجه بسیار خوبی قرار گرفته که ارزشمند است.



این نماینده اظهارداشت: عملکرد کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین را با توجه به بررسی شاخصه های مختلف بسیار خوب ارزیابی می کنیم که این مولفه ها از طریق استانداری، دیوان محاسبات، دفتر مرکزی و از همه مهمتر خود مردم و جامعه هدف جمع آوری شده است.



وی تصریح کرد: بررسی عملکرد این نهاد و پیشرفت های حاصله در بخش جذب مشارکتهای مردمی، احیاء فریضه الهی زکات، جذب حامیان طرح اکرام ایتام، توانمند سازی مددجویان تحت حمایت، ایجاد اشتغال و کاریابی برای اقشار آسیب بسیار مطلوب است و نسبت به عملکرد چند سال گذشته قابل مقایسه نیست که این موفقیت بیانگر برنامه ریزی منسجم، تعامل و یکدلی مدیریت و کارکنان در امور فرهنگی، توانمند سازی و خوداتکایی جامعه هدف و تامین نیازهای مددجویان در بخشهای مختلف است.



نائب رئیس کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: بر این باوریم که کمیته امداد منابع مالی را بموقع، برای مخاطب اصلی و در محل مناسب آن هزینه می کند و از یک تبلور و درخشندگی خوبی در استان برخوردار است.



وی تصریح کرد: از هیچ تلاشی در راستای تحقق اهداف عالیه این نهاد مقدس در مجلس دریغ نخواهیم کرد و اکثر نمایندگان مجلس نیز نگاه خوبی نسبت به کمیته امداد دارند لذا جا دارد از خدمات شایسته کارکنان این نهاد که به دهک های کم درآمد جامعه خدمت می کنند تجلیل شود.



هدایت صفری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین هم در این نشست از فعالیتهای این نهاد مقدس در سر فصل های کاریابی و اشتغال، توانمند سازی مددجویان تحت حمایت، تسهیلات فرهنگی، جمع آوری زکات، جذب حامی برای ایتام تحت حمایت، اعطای وام محکومین، پرداخت کمک معیشت زندگی، آموزش های فنی حرفه ای و مشاوره ای با رویکرد فرهنگی و برگزاری همایش های ارتقاء سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار و سبک زندگی اسلامی برای گروه هدف گزارشی ارائه کرد.

