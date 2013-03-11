12 فروردین سالروز استحکام پایه های نظام دینی در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی عصر دوشنبه در نشست ستاد بزرگداشت روز 12 فروردین با تاکید بر تبیین و یادآوری اهمیت 12 فروردین در تاریخ انقلاب اسلامی برای مردم و به خصوص نسل جوان امروز، عنوان کرد: نباید از این فرصت و روز مهم به صورت سطحی عبور کرد بلکه لازم است مسئولین و متولیان ستاد بزرگداشت روز 12 فروردین، شناساندن و معرفی این روز به مردم را نخستین اولویت خود قرار دهند.

وی اظهار داشت: برگزاری مراسمات آیینی در این روز یکی از ضروریات است و باید این برنامه ها به گونه ای برگزار شود که در شان نظام جمهوری اسلامی به عنوان آغازگر یک حرکت بزرگ در قرن باشد.

حجت الاسلام یعقوبی افزود: مردم مسلمان و معتقد ایران اسلامی در 12 فروردین ماه سال 58 با حضور در پای صندوق های رای به آرمان دینی و الهی خود رای داده و با اکثریت قاطع آرا نظام جمهوری اسلامی را برگزیدند.

وی با بیان اینکه روز 12 فروردین روز جمهوری اسلامی و سالروز استحکام پایه های نظام دینی در ایران است، تصریح کرد: این روز برای همیشه در تاریخ این سرزمین جاودانه شده و در صفحات تاریخ به عنوان روزی که ملت مسلمان ایران با اتحاد اسلامی خود دست اجانب را از سرمایه های این کشور کوتاه کردند، ثبت شده است.

امام جمعه بجنورد در پایان عنوان کرد: در حال حاضر نیز پس از گذشت 34 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، ملت ایران مستحکم تر از گذشته بر آرمان های الهی خود پایبندند و برای حفاظت از این میراث گرانقدر، تا پای جان ایستادگی می کنند.