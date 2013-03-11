اهدای 20 هزار جلد کتاب دفاع مقدس به مراکز فرهنگی/ فعالیت 10 اکیپ بازرسی در بسیج سلامت نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیركل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان شمالی گفت:‌ از سال 88 تاكنون 20 هزار و 165 نسخه از تازه های كتاب حوزه دفاع مقدس به مراكز و دوایر فرهنگی این استان اهدا شده است.

سرهنگ سعادت جلالدوست اظهار كرد: ‌سهم كتابخانه های عمومی استان از این تازه های كتاب دو هزار و 851 نسخه بوده است.

هدف از توزیع این كتاب‌ها را كه متناسب با مقاطع مختلف سنی بوده است، تقویت باورها و ارزش‌های دینی و تبیین حماسه‌های هشت سال دفاع مقدس در بین مردم و بویژه جوانان و نوجوانان امروزی عنوان كرد.

فعالیت 10 اکیپ بازرسی در بسیج سلامت نوروزی

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: 10 اکیپ بازرسی فعال با حضور 20 بازرس در طرح بسیج سلامت نوروزی استان خراسان شمالی فعالیت می‌کنند.

محمود بهنیا اظهار کرد: طرح بسیج سلامت نوروزی از ابتدای ماه جاری آغاز شده است و تا 15 فروردین ماه 92 ادامه دارد.

وی از وجود شش هزار و 764 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی در استان خبر داد و افزود: از این تعداد در هفته نخست آغاز اجرای این طرح، هزار و 474 بازدید به عمل آمد که چهار مورد معرفی به دادگاه صورت گرفت.

بهنیا تصریح کرد: چهار هزار و 953 کیلو مواد غذایی غیرقابل مصرف توسط اکیپ بازرسی بهداشت محیط و حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی طی هفته نخست اسفند ماه در استان معدوم شد.

وی افزود: حدود 239 مورد کارت بهداشتی برای متصدیان و کارگران این اماکن در این هفته صادر شده است.

ماهی قرمز می تواند ناقل بیماری باشد

اداره كل آموزش و ترویج اداره كل دامپزشكی خراسان شمالی با صدور اطلاعیه‌ای آموزشی اعلام كرد:‌ طبق نظر كارشناسان ماهیان كوچك می توانند در صورت رعایت نكردن بهداشت خود ناقل برخی بیماری های مشترك بین انسان و حیوان باشند.

در این اطلاعیه ضمن ذكر برخی نكات در خصوص انتخاب و نگهداری ماهی قرمز عید، برخی از این بیماری ها را انواع گاستروآنتریت ها، سل های پوستی و امراض گوارشی برشمرده است.

این اطلاعیه با اشاره به تردید برخی كارشناسان در مورد وجود بیماری مشترك بین انسان و ماهیان قرمز، احتمال بروز حساسیت های پوستی ناشی از تماس با ماهی قرمز بویژه در افراد دارای سابقه آلرژی را دور از انتظار ندانسته است.

بر اساس این اطلاعیه، در صورت وجود زخم یا بریدگی در دست افراد، باكتری های طبیعی سطح پوست ماهی می توانند موجب عفونت زخم شوند كه این موضوع در مورد كودكان و افراد سالمند احتمال بیشتری دارد.

این اطلاعیه استفاده از دستكش برای افراد حساس و دارای سوابق آلرژی، شست و شوی كامل دست ها با آب و صابون بعد از هر بار دست زدن به آب یا ماهیان زینتی، خودداری از دست زدن به ماهیان را مورد تاكید قرار داده است.