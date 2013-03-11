تأمین امنیت معنوی رویکرد ستاد صیانت از حقوق شهروندی است

به گزارش خبرنگار مهر، سارا حقي عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی ستاد صيانت از حريم و حقوق شهروندي اردبيل اضافه کرد: این ستاد در سال جاری با تدوين برنامه هاي ويژه درون سازماني و برون سازماني با محوريت حجاب و عفاف فعاليت هاي مختلفي را انجام داد.

وي به عناوين فعاليت هاي ستاد صيانت در طول فعاليت اين ستاد اشاره کرد و افزود: هماهنگي جهت برگزاري برنامه ها، همايشها و كارگاهها ويژه پرسنل خانواده و فرزندان، تهيه كتب مسابقه و اهدا به خانواده ها، برگزاري مسابقات حجاب و عفاف، فاطمه شناسي ویژه نوجوانان بالاي12 سال و... از جمله فعالیتهای فرهنگی و دینی این ستاد بوده است.

به گفته حقی برگزاري مسابقات نقاشي ويژه خردسالان با مضامين حجاب و عفاف، نماز و...، فعال سازی ستاد صيانت از حريم و حقوق شهروندي شهرستان ها، ارائه خدمات رفاهي و تفريحي به پرسنل و خانواده، معرفي واحد پاسخگويي به سوالات و مشاوره ديني، توزیع CD و كتب و پازل با مضامين حجاب و عفاف، آموزش نماز به كوكان و خانوادها از دیگر فعاليت هاي این ستاد طی سال جاری در استان است.

وي یادآور شد: فعاليت در فضاي مجازي اعم از سايت هاي تبيان، فرهيختگان، گفتمان ديني در خصوص حجاب و عفاف، ايجاد تابلوي حجاب و عفاف و نصب بنر در اين زمينه در محل اداره كل تبليغات اسلامي و نصب مطالب مرتبط با اهداف ستاد در تابلو، تذكر لساني به ارباب رجوع بدحجاب و راهنمايي و مشاوره در اين زمينه از ديگر فعاليتهاي اين ستاد به شمار مي رود.

دبير اجرایي ستاد صيانت از حريم و حقوق شهروندي تبليغات اسلامي استان تاکید کرد که اين فعاليت هاي توسط ستاد صيانت در استان اردبيل اجرا شده و برنامه های آن تا پایان سال و سال آینده نیز تداوم خواهد داشت.