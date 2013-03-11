همایش متمرکز رائران عتبات عالیات گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرحج و زیارت استان گلستان عصر دوشنبه در این همایش گفت: طرح تاسیس یک شعبه بانک ملت برای ارائه ارز با نرخ مبادله ای به زایران عتبات عالیات در مرز خسروی تصویب شده است و این مورد 10 روز قبل تصویب شد و بناست تا به اجرا در بیاید.

مهدی شیخی افزود: این همایش به صورت متمرکز برای 800 زایری که تا پایان 20 فروردین سال 92 به عتبات عالیات اعزام می شوند برگزار شده و در هر کاروان یک روحانی، یک مدیر، یک مداح حضور خواهد داشت.

وی عنوان کرد: هر کاروان 38 نفره است و هر زائر برای اعزام به عتبات عالیات 883 هزار و 210 تومان پرداخت می کند و در هر هفته هفت اتوبوس از استان حرکت می کنند.

مدیرحج و زیارت گلستان گفت: هر کاروان سه شب در نجف، سه شب در کربلا ویک شب در کاظمین اقامت خواهد داشت.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه شرایط عراق سیال است، ممکن است مدیر کاروان بنا بر مصلحت اعلام کند که در یک شهر اقامت نمی کنند.

شیخی اذعان داشت: در اولین فرصت برای تعدیل و یا چرخشی کردن نرخ ها به عراق می رویم تا بتوانیم نرخ ها را کاهش داده و امکانات و اقامت های گوناکونی را تهیه کنیم.

وی با اشاره به امضاء قرارداد توسط زائرین گفت: این قرارداد باید حتما توسط زائر مطالعه و سپس امضا شود، حداقل موضوعی که در این قرارداد مطرح می شود بیمه است و زائر باید بداند چه حقوقی دارد.

شیخی خاطر نشان کرد: در کشورهای عربی مواد مخدر درحال حاضر بیشتر به صورت صنعتی وجود دارد و به شدت با موضوع مواد مخدر برخورد می کنند، در عراق حتی قرصهای متادون نیز جزو مواد مخدر محسوب می شود.

وی ادامه داد: در عربستان برای دو گرم مواد مخدر دو سال حبس و برای 5 گرم مواد مخدر حکم اعدام صادر می شود، زائرین در این موارد توصیه های مدیر کاروان را که امین انان نیز هست را رعایت کنند.