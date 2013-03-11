  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۴۹

در گرگان/

همایش متمرکز رائران عتبات عالیات گلستان برگزار شد

همایش متمرکز رائران عتبات عالیات گلستان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: همایش متمرکز رائران عتبات عالیات گلستان در سالن تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرحج و زیارت استان گلستان عصر دوشنبه در این همایش گفت: طرح تاسیس یک شعبه بانک ملت برای ارائه ارز با نرخ مبادله ای به زایران عتبات عالیات در مرز خسروی تصویب شده است و این مورد 10 روز قبل تصویب شد و بناست تا به اجرا در بیاید.

مهدی شیخی افزود: این همایش به صورت متمرکز برای 800 زایری که تا پایان 20 فروردین سال 92 به عتبات عالیات اعزام می شوند برگزار شده و در هر کاروان یک روحانی، یک مدیر، یک مداح حضور خواهد داشت.
 
وی عنوان کرد: هر کاروان 38 نفره است و هر زائر برای اعزام به عتبات عالیات 883 هزار و 210 تومان پرداخت می کند و در هر هفته هفت اتوبوس از استان حرکت می کنند.
 
مدیرحج و زیارت گلستان گفت: هر کاروان سه شب در نجف، سه شب در کربلا ویک شب در کاظمین اقامت خواهد داشت.
 
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه شرایط عراق سیال است، ممکن است مدیر کاروان بنا بر مصلحت اعلام کند که در یک شهر اقامت نمی کنند.
 
شیخی اذعان داشت: در اولین فرصت برای تعدیل و یا چرخشی کردن نرخ ها به عراق می رویم تا بتوانیم نرخ ها را کاهش داده و امکانات و اقامت های گوناکونی را تهیه کنیم.
 
وی با اشاره به امضاء قرارداد توسط زائرین گفت: این قرارداد باید حتما توسط زائر مطالعه و سپس امضا شود، حداقل موضوعی که در این قرارداد مطرح می شود بیمه است و زائر باید بداند چه حقوقی دارد.
 
شیخی خاطر نشان کرد: در کشورهای عربی مواد مخدر درحال حاضر بیشتر به صورت صنعتی وجود دارد و به شدت با موضوع مواد مخدر برخورد می کنند، در عراق حتی قرصهای متادون نیز جزو مواد مخدر محسوب می شود.
 
وی ادامه داد: در عربستان برای دو گرم مواد مخدر دو سال حبس و برای 5 گرم مواد مخدر حکم اعدام صادر می شود، زائرین در این موارد توصیه های مدیر کاروان را که امین انان نیز هست را رعایت کنند.
کد مطلب 2016696

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها