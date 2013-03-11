قاچاق بصورت برنامه ریزی و سیستمی در جنگل های گیلان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله رحمانی عصر دوشنبه در جلسه بررسی توسعه و انفال الهی افزود: با هدف جلوگیری از تخریب و قاچاق منابع طبیعی برخورد جدی و قاطع در دستور كار یگان حفاظت این اداره کل قرار گرفته است.

وی همچنین بر اهمیت فرهنگ سازی و گسترش همکاری و مشارکت مردمی در پاسداشت انفال عمومی تاکید کرد و مردم را مهمترین عامل حفظ طبیعت دانست.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با اعلام اینکه هم اکنون 28 هزار خانوار در دل جنگل های استان زندگی می کنند، گفت: از این تعداد هفت هزار تک خانوار و 60 درصد جنگل ها در اختیار این افراد است.

وی تاکید کرد: با تامین مسائل اقتصادی و معیشتی جنگل نشینان آنان بهترین حافظان جنگل ها هستند.

رحمانی با بیان اینکه 12 هزار بهره بردار مرتع در گیلان وجود دارد، افزود: حفظ، صیانت و برداشت اصولی مراتع ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی در ادامه از کشف 800 متر مکعب چوب قاچاق طی 11 ماهه گذشته در استان خبرداد و اظهارداشت: در این زمینه 215 پرونده قاچاق نیز تشکیل شده است.