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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۵۹

یوپ هاینکس:

بعد از 50 سال حضور در فوتبال، شغل دفتری نمی پذیرم

بعد از 50 سال حضور در فوتبال، شغل دفتری نمی پذیرم

یوپ هاینکس سرمربی بایرن مونیخ اعلام کرد در پایان فصل وقتی قراردادش با این تیم به پایان می رسد به هیئت مدیره باواریایی ها نخواهد پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوپ هاینکس در پایان فصل نیمکت بایرن مونیخ را ترک خواهد کرد و جای خود را به پپ گواردیولا خواهد داد اما کارل هاینتس رومنیگه رئیس باشگاه اعلام کرد قصد دارد این سرمربی 67 ساله را در سمت دیگری در باشگاه حفظ کند.

با این حال هاینکس اعلام کرده نمی خواهد دیگر در بایرن نقشی داشته باشد. او در گفتگو با روزنامه بیلد گفت: فکر نمی کنم بعد از 50 سال حضور در فوتبال به عنوان بازیکن و مربی، یک شغل دفتری در باشگاه بایرن را قبول کنم.

هاینکس در ابتدا اعلام کرد بعد از پایان این فصل از دنیای فوتبال خداحافظی خواهد کرد اما اخیرا نظرش را تغییر داده و گفته می شود می خواهد به مربیگری ادامه دهد.

کد مطلب 2016701

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