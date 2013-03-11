کوهکن ریاست خود بر ستاد انتخاباتی باهنر را تایید کرد

محسن کوهکن در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که خبر انتصاب شما به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی آقای باهنر در انتخابات ریاست جمهوری آینده صحت دارد یا خیر؟ اظهار کرد: آقای باهنر در این خصوص با بنده صحبت کردند و بنده هم هر پیشنهادی در راستای پیشبرد اهداف انقلاب باشد را می پذیرم.

وی افزود: موضوع ریاست ستاد آقای باهنر از سوی ایشان با بنده در میان گذاشته شد و بنده هم پذیرفتم.

به گزارش مهر، پیشتر در برخی خبرها آمده بود که احتمالا محسن کوهکن به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی محمدرضا باهنر در انتخابات ریاست جمهوری آینده معرفی خواهد شد. محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، یکی از احزاب 16 گانه جبهه پیروان خط امام و رهبری است. این جبهه اعلام کرده است که ائتلافی را حول محور 4 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری منوچهر متکی، محمدرضا باهنر، یحیی آل اسحاق و مصطفی پورمحمدی تشکیل داده است.