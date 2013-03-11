فاصله گرفتن شاهین بوشهر از منطقه خطر با برتری مقابل نساجی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته بیست و سوم مسابقات لیگ دسته اول کشور در گروه نخست عصر دوشنبه دو تیم شاهین بوشهر و نساجی مازندران در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر به مصاف هم رفتند که حاصل این مسابقه پیروزی یک بر صفر تیم شاهین بوشهر بود.

تیم شاهین این روزها در رده‌های پائین جدول رده‌بندی قرار گرفته است و تماشاگران مثل گذشته به ورزشگاه نمی‌آیند و در این بازی هم زیر یک‌هزار نفر به ورزشگاه آمده بودند که یک‌صدا تیم شاهین را تشویق می‌کردند.

سید مهدی حسینی‌نسب سرمربی شاهین بوشهر در این مسابقه محمد امین صنایعی، محمد ویزواری، وحید نعمتی، محسن قائدپوری، حامد سلیمانی (53 میلاد صارمی)، افشین دانشیان، جواد سلیمان پور(امین مشایخ83)، محمد شمسی، رضا قائدپوری و ابوالفضل کمانی را به میدان فرستاد.

یونس گرائیلی سرمربی نساجی مازندران نیز محمد باقر شعبانی، مجید کاویان پور، محمد نجات مهدی، محسن رحیمی، احمد اسماعیلی، شهریار مراد بیگی(59 علی آقاجانی)، مصطفی نوربخش، میلاد کامل، مجتبی گرائیلی، اسماعیل والی مقدس و کامران فدایی را به میدان فرستاد.

داوری این مسابقه را محمد ملکی با کمک آقایان محمدرضا امینی و سجاد قنبری بر عهده داشتند.

افشین دانشیان از شاهین و مجید کاویانپور از نساجی مازندران از داور این مسابقه کارت زرد دریافت کردند.

تیم شاهین بوشهر این روزها سخت به امتیازات مسابقات خود نیاز دارد تا بتواند در لیگ دسته‌اول ماندگار شود و کسب هر سه امتیاز این بازی خانگی برای شاهین از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود و با تلاش بازیکنان خود توانست به خوبی به این نتیجه دست یابد.

تک‌گل سه امتیازی تیم شاهین را در این مسابقه رضا سلیمانی در دقیقه 49 به ثمر رساند و شاهین با کسب این سه امتیاز خود را یک رده بالتر کشید و با کسب 26 امتیاز در رده دهم جدول رده‌بندی قرار گرفت.

نساجی مازندران نیز با همان 31 امتیاز خود در رده هفتم جدول قرار گرفت.