به گزارش خبرنگار مهر چهارمین همایش روایت همدلی عصر امروز دوشنبه 21 اسفند در تالار مهر حوزه هنری برگزار شد.

در این همایش محمد سرور رجایی مدیر خانه ادبیات افغانستان در ایران در سخنانی با اشاره به برنامه‌های ادبی خانه ادبیات افغانستان در طول سال گذشته اظهار داشت: جشنواره چهارم روایت همدلی در حالی برگزار می‌شود که فارسی ستیزی زیادی در کشور ما برقرار شده است و این مایه تاسف است.

وی ادامه داد: پیشنهاد من این است که با توجه به اینکه در سال‌های گذشته صحبت‌های زیادی درباره اشتراکات تاریخی و فرهنگی میان ایران و افغانستان زده شده است، دیگر باید سخن از یگانگی فرهنگی زد که ریشه در اعماق سرزمین‌های ما دارد که اگر اینگونه شود مشت محکمی است بر دهان یاوه گویان.

رجایی ادامه داد: بلوای فارسی و پشتوستیزی امروز حرف مردم سرزمین ما نیست و ریشه در میان آنها ندارد. این وظیفه تاریخی ماست که تلاش کنیم سه ملت تاریخی ایران و افغانستان و تاجیکستان قابلیت‌های زبان فارسی را جهانی کنند.

در ادامه این نشست علی معلم دامغانی به سخنرانی پرداخت.

وی در ابتدا با اشاره به دو تمدن ایران و افغانستان خطاب به حاضرین افغانی گفت: همیشه درمانده بودم که باور کنم بین ما و شما جدایی هست و یا اینکه کابوسی ما را در برهه‌ای از زمان فرا گرفته است و دیر یا زود ضرورت‌هایی نشان خواهد داد که ما و شما مانند درختان بیشه تنها از سر به همدیگر پیوسته نیستیم. این کاش کسی بود تا خاک‌ها بیاشوبد تا به همه بفهماند که ریشه‌های ما آنقدر به هم تافته‌اند که هیچ شیطانی نتواند بین ما برادران گسلی افکند.

معلم دامغانی با اشاره به حضور اقوام آریایی در ایران گفت: این قوم سال‌ها قبل از شمال به خراسان بزرگ رسیدند و اگر حقیقت داشته باشد که جمشید و فریدون روخانه جیحون را گستراندند و به سِند و هند رساندند، کشور ما و منطقه‌ای که شما امروز در آن زندگی می‌کنید همه از یک ناحیه برخواسته‌اند و برادرانی هم که امروز در در بالا دست این رودخانه می‌زیند و دری حرف می‌زنند پیش از ما حافظ فارسی زبان بوده‌اند.

رئیس فرهنگستان هنر ادامه داد: همه ما برادریم و ازل تا به ابد کُشته ما افتاده است. در این سال‌های سخت هزاران هزار شهید میراث مشترک ما هستند و با هم عزای سروهایمان را داشته‌ایم و با هم در این خط هر جا بیرون آمدیم عشق باریده بود. امروز هم همه ما در یک مسیریم. دعوای ما بر سر زبان نیست که آن را پیش از همه شما و تاجیکان باید حراست کنید چون پارسیان در تاریخ و جغرافیا پس از شما پدید آمده‌اند.

علم دامغانی تاکید کرد: برنامه استعمار ابتدا در نوردیدن مرزهای جغرافیایی بود و سپس سعی کرد برادران را بر ضد هم برآشوباند. اما یادمان باشد تا زبان پهلوی بوده شما هم بوده‌اید و بسیاری از شخصیت‌های حکمی در طول تاریخ از سرزمین مشترک ما آمده‌اند پس نباید ما هم جدایی‌هایمان را چندان جدی بگیریم.

وی افزود: امروز شما گرفتارید و ما این را درک می‌کنیم. می‌دانیم که در سرزمینتان غیر لانه گزیده است اما افغانیان در ذهن ما همان‌هایی هستند که از خیبر به هند سفرهایی داشته‌اند و شاید روزی نیمی از جهان از شمشیر و تدبیرشان می‌ترسیده‌اند.

در این مراسم همچنین جمعی از شاعران ایرانی و افغانستانی از جمله زهرا حسین زاده، میلاد عرفان پور، سید سکندر حسینی، محسن سعیدی، امان الله میرزایی، علیرضا ظفری، سعید بیابانکی، محمد حسین نعمتی و... به شعرخوانی پرداختند.