مخابرات مکلف به افزایش باند اینترنت آذربایجان غربی شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دیزج نژاد عصر دوشنبه در جلسه كارگروه امور اقتصادی آذربایجان غربی با اشاره به بروز برخی مشکلات در زمینه پرداخت های الکترونیکی مردم در ماه جاری گفت:با توجه به نقدينگي موجود در بانکها شرکت مخابرات استان جهت افزایش حجم تراكنش طی روزهای پايانی سال پهنای باند اینترنتی خود را افزایش دهد.

وی از افزایش 45 درصدی سپرده گذاری مردم در بانکها خبر داد و عنوان کرد: میانگین سپرده گذاری به ازای هر نفر در استان 22 ميليون ریال بوده که با توجه به افزایش 7 میلیون ریالی نسبت به سال گذشته باید خدمات لازم به مردم ارائه تا در خریدهای شب عید مشکلی نداشته باشند.

ديزج نژاد همچنین از آماده بودن زيرساختها و ظرفيتهای مورد نياز برای راه اندازي پنجره واحد تجاري در آذربایجان غربی خبر داد و گفت: افزايش سرعت ارائه خدمات و سرويس دهي خدمات دولتي به افراد از مزيت هاي اين سيستم بوده كه دستگاهها با همكاري بخش خصوصي از جمله اتاق بازرگاني و اتاق تعاون بسته هاي خدماتي ويژه را تعريف تا در قالب دولت الكترونيك توان اقتصادي استان را افزايش دهیم.

وی با بیان اینکه تجار و بازرگانان آذربایجان غربی با توجه به استعدادها و ظرفیت‌های موجود، حجم گسترده‌ای از روابط را با کشورها می توانند داشته باشند، اعلام کرد: طی دو دهه گذشته شاهد رشد صنعتی و اقتصادی مطلوبی در استان بودیم که وجود دانشگاهها، خطوط ریلی، هوایی و زمینی، خطوط لوله گاز و اتیلن نشان‌ دهنده این رشد صنعتی است.

وی آذربایجان غربی را یکی از مبادی اصلی ورود و خروج کالا و ترانزیت در کشور دانست و با بیان اینکه این موضوع موقعیت ویژه ای برای استان جهت تبدیل شدن به یکی از پایانه‌های مهم صادراتی کشور فراهم کرده، اضافه کرد: وجود صنایع ذوب آهن، فولاد، سیمان، پتروشیمی، صنایع قند، صنایع لبنی، صنایع تبدیل کشاورزی و دامی، معادن طلا، تیتان و سنگ‌های تزئینی از مزیت‌های موجود در استان است.

تدوين برنامه جامع مهارت آموزي فني و حرفه اي آذربايجان غربي در سال 92

معاون امور برنامه ريزي استاندار آذربايجان غربي با تاکید بر این امر که برنامه جامع مهارت آموزي فني و حرفه اي استان بايد هرچه سريع تر تدوين تا در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به تصويب برسد، گفت: سازمان فني و حرفه اي يك دستگاه فرابخشي بوده و همه دستگاههاي اجرايي باید همکاری لازم جهت توسعه این نهاد بعنوان یکی از الزامات توسعه‌ آينده استان داشته باشند.

دیزج نژاد خواستار راه اندازی و ایجاد نهضت مهارت آموزي در آذربایجان غربی شد و اظهار داشت: در خصوص نيروي داراي مهارت و كاردان در استان با كمبود مواجه هستيم و نياز است كه نيروي انساني داراي مهارت را تربيت كنيم تا اين ضعف به قوت تبديل شود.