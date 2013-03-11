فرنگی کار قمی صاحب نشان برنز پیکارهای کشتی قهرمانی کشور شد

روح الله میکائیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ترکیب این تیم بهترین های کشتی قم حضور داشتند، اظهار داشت: این تیم مدعی و آماده برای کسب مدال در هر هفت وزن برابر حریفان خود به روی تشک رفت و حاصل تلاش آن در اوزان روز نخست کسب یک نشان برنز بود.

وی بیان کرد: در ترکیب تیم قم برای حضور در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی بزرگسالان کشور ستاره کشتی فرنگی قم یعنی هادی علیزاده پورنیا حضور نداشت اما نفراتی اعزام شده بهترین کشتی ها را ارائه کردند و نتایج خوبی برای کشتی قم حاصل شد.

سرمربی تیم کشتی فرنگی استان قم اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کشتی کشورمان، رقابت های کشتی فرنگی با شرکت برترین های کشور در هفت وزن به انجام رسید و در روز نخست این پیکارها یک نشان برنز در وزن 74 کیلوگرم برای تیم قم به دست آمد.

وی افزود: این مسابقات انتخابی تیم ملی برای اعزام به رقابت های قهرمانی کشتی فرنگی آسیا بود و به همین دلیل تمام استان ها بهترین های خود را به تهران آورده بودند و در مجموع کار هر کشتی گیر برای کسب مدال و قرار گرفتن روی سکو هرگز آسان نبود.

میکائیلی بیان داشت: تنها مدال آور تیم اعزامی کشتی فرنگی قم در روز اول پیکارهای قهرمانی کشور علی زینتی رفاه بود که در وزن 84 کیلوگرم برابر حریفان خود هم به خوبی اجرای فن کرد و هم کشتی های زیبایی گرفت تا اولین مدال آور تیم اعزامی هیئت قم لقب بگیرد.

وی یاد آور شد: زینتی رفاه در این وزن کشتی های بسیار خوبی گرفت و شانس این را داشت که به دیدار نهایی نیز صعود کند اما یک بدشانسی وی را به دیدارهای شانس مجدد برد و بدین ترتیب تلاش وی با کسب مقام سوم و نشان برنز این پیکارها به پایان رسید.

میکائیلی ابراز کرد: مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی بزرگسالان کشورمان به میزبانی تهران برگزار شد و در آن فرنگی کاران استان‌های مختلف در هفت وزن در سالن کشتی مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر تهران برابر یکدیگر و به امید کسب مدال در اوزان 50، 55، 60،‌66، 74، 84، 96 و 120 کیلوگرم برابر یکدیگر به روی تشک رفتند.

وی افزود: احمد میرباقری، یونس شعبانی، محمدعلی حیدری، امیرحسین مولایی، علی زینتی رفاه، یحیی جساس و مسعود فشکی در تلاش برای کسب مقام و قرار گرفتن بر روی سکو فرنگی کاران تیم هیئت کشتی قم در این دوره از رقابت ها بودند.

