انسان سالم رکن اساسي دستيابي به توسعه پايدار است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال برشان عصر امروز در جلسه کارگروه سلامت و امنيت غذايي این شهرستان افزود: سلامت و امنیت پایدار مهمترین شاخصه توسعه جوامع انسانی در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است.

وی همچنین با بیان اینکه سلامت اساس توسعه پایدار جامعه است، اظهارداشت: مادامی که افراد جامعه از سلامت جسمی و روحی برخوردار نباشند، دستیابی به مولفه های توسعه پایدار امکانپذیر نخواهد بود.

رئیس شبکه بهداشت آستانه اشرفیه گفت: با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی خدمات شایان توجهی در حوزه سلامت و بهداشت در اقصی نقاط میهن اسلامی انجام شده است اما دستیابی به ارکان سلامت بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست.

وی در ادامه با اعلام اینکه برنامه پزشك خانواده نقش مهمی در دستیابی سلامت پايدار جامعه دارد، افزود: با اجرای این برنامه هزينه هاي بي مورد درماني مردم نیز كاسته خواهد شد.

برشان اظهارداشت: براي اجراي بهتر و مطلوب اين برنامه مساعدت و همکاري و تعامل همه مديران و دستگاه‌ هاي اجرايي و مردم نياز است.

وی بیان داشت: پزشک خانواده شهري به عنوان يک برنامه مهم در برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور و به منظور کاهش هزينه هاي درماني و ساماندهي امور درمان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

رئیس شبکه بهداشت آستانه اشرفیه یادآورشد: برنامه پزشك خانواده شهري فرصت مغتني براي بهره مندي همه آحاد مردم از خدمات سلامت است و كشور در مسير اجراي يك سيستم منظم و هدفدار در حوزه بهداشت و درمان گام برداشته است.